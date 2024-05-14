英特尔任命凯文・奥巴克利为代工服务新负责人，接替斯图尔特・潘

IT之家 5 月 14 日消息，英特尔发布新闻稿，宣布凯文・奥巴克利（Kevin O'Buckley）将接替斯图尔特・潘（Stuart Pann）的高级副总裁兼代工服务总经理职务，向 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger）汇报工作。

IT之家查询领英信息得知，奥巴克利在半导体行业有着超过 20 年的工作经历：

其先后在 IBM、格芯、Avera 和 Marvell 美满任职，曾担任 IBM 22nm 和 14nm 制程技术主管，进入英特尔前的最后一份职务是 Marvell 计算和定制工程团队高级副总裁。

▲ 凯文・奥巴克利照片。图源英特尔新闻稿

在英特尔累计工作超 35 年的斯图尔特・潘将于本月底退休，并继续为英特尔担任顾问以帮助代工业务的交接。

英特尔 CEO 基辛格表示：“凯文带来了来自整个半导体行业的独特专业知识，他曾在晶圆代工和无晶圆厂公司担任高级领导者和技术专家；

“随着我们继续为人工智能时代打造世界上第一个系统代工厂，凯文将利用英特尔代工通过弹性和可持续供应链提供工艺和封装技术的独特能力，在帮助客户实现目标方面发挥关键作用。”

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