戴尔路线图透露英特尔 Panther Lake 笔记本 2026 年上市、Nova Lake 笔记本 2027 年上市

IT之家 5 月 13 日消息，海外媒体 VideoCardz 在网络上发现了一份戴尔去年 8 月的内部文档，其 XPS 产品路线图泄露了英特尔未来的移动处理器节点。

▲ 文档来源 VideoCardz

路线图揭露了当时计划中，英特尔后续移动处理器的产品的时间节点：

Lunar Lake-MX：2024 年 8 / 9 月

Arrow Lake-H：2025 年 2 / 3 月

Panther Lake-H：2026 年 2 / 3 月

Nova Lake：2027 年第一季度

▲ 现款 XPS 13 笔记本

产品方面，现款 XPS 13、XPS 14 笔记本模具沿用至明年，2026 年换代：

XPS 13 DIVO：英特尔 Lunar Lake-MX / 第二代骁龙 X 处理器（20W TDP）

XPS 14 HURACAN：英特尔 Panther Lake-Px40 / 第二代骁龙 X 处理器（40W TDP）

▲ 现款 XPS 14 笔记本

现款 XPS 16 笔记本模具沿用至后年，2027 年英伟达推出新显卡时换代：

XPS 16 PERFORMANTE：英特尔 / AMD / 高通处理器（80W TDP），可能推迟至 2028 年

▲ 现款 XPS 16 笔记本

IT之家提醒，泄露文档时间为去年 8 月，产品信息可能已经变更，上述分析仅供参考。

该文档泄露的其他信息有：

《戴尔 XPS 13 9345 笔记本详细规格泄露：骁龙 X Elite / Plus、计划采用 Tandem OLED 屏幕》

《高通骁龙 X Plus 处理器售价约为 13 代酷睿一半，第二代骁龙 X 系列 2025 年下半年推出》

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