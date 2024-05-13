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戴尔路线图透露英特尔 Panther Lake 笔记本 2026 年上市、Nova Lake 笔记本 2027 年上市

2024/5/13 22:19:01 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 13 日消息，海外媒体 VideoCardz 在网络上发现了一份戴尔去年 8 月的内部文档，其 XPS 产品路线图泄露了英特尔未来的移动处理器节点。

XPS 产品路线图

▲ 文档来源 VideoCardz

路线图揭露了当时计划中，英特尔后续移动处理器的产品的时间节点：

  • Lunar Lake-MX：2024 年 8 / 9 月

  • Arrow Lake-H：2025 年 2 / 3 月

  • Panther Lake-H：2026 年 2 / 3 月

  • Nova Lake：2027 年第一季度

现款 XPS 13 笔记本

▲ 现款 XPS 13 笔记本

产品方面，现款 XPS 13、XPS 14 笔记本模具沿用至明年，2026 年换代：

  • XPS 13 DIVO：英特尔 Lunar Lake-MX / 第二代骁龙 X 处理器（20W TDP）

  • XPS 14 HURACAN：英特尔 Panther Lake-Px40 / 第二代骁龙 X 处理器（40W TDP）

现款 XPS 14 笔记本

▲ 现款 XPS 14 笔记本

现款 XPS 16 笔记本模具沿用至后年，2027 年英伟达推出新显卡时换代：

  • XPS 16 PERFORMANTE：英特尔 / AMD / 高通处理器（80W TDP），可能推迟至 2028 年

现款 XPS 16 笔记本

▲ 现款 XPS 16 笔记本

IT之家提醒，泄露文档时间为去年 8 月，产品信息可能已经变更，上述分析仅供参考。

该文档泄露的其他信息有：

戴尔 XPS 13 9345 笔记本详细规格泄露：骁龙 X Elite / Plus、计划采用 Tandem OLED 屏幕

高通骁龙 X Plus 处理器售价约为 13 代酷睿一半，第二代骁龙 X 系列 2025 年下半年推出

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关键词：英特尔Panther LakeNova Lake戴尔XPS笔记本电脑

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