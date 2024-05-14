HMD 询问“还想看到哪些诺基亚机型复刻重启”，网友：希望复刻 Lumia 手机

IT之家 5 月 14 日消息，HMD Global 在 5 月 8 日推出 2024 款诺基亚 3210 功能机国行版，定价 349 元，不过此后相关手机在开售两天内产品被抢购一空，话题还一度登上微博热门榜单。

今天“诺基亚手机”官方微博回顾 HMD Global 目前在售系列国行“诺基亚”复刻功能机，涉及诺基亚 8210/5710 等，并询问用户们“还想看到哪些机型复刻重启”，评论区许多用户反馈希望复刻 Lumia 以及 N95 / N8 / N72 等机型。

此外，“诺基亚手机”官微还声称 HMD Global 将在 5 月 31 日对诺基亚 3210 进行补货，届时有需要的小伙伴可以进行购买。

据IT之家此前报道，2024 款诺基亚 3210 功能机搭载 2.4 英寸 IPS 屏，配有 1450mAh 电池及 2MP 摄像头，支持中国移动、联通、电信、广电 4G，以及 VoLTE 高清语音通话、双 NanoSIM 小卡卡槽双卡双 4G 通话。

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