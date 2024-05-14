漫步者 W800BT Free 降噪版头戴耳机开售：40mm 单元 + 44dB 降噪，269 元

IT之家 5 月 14 日消息，漫步者 W800BT Free 降噪版头戴式蓝牙耳机已于京东现货开售，这款耳机配备 40mm 单元，支持 44dB 主动降噪，首发到手价 269 元。

W800BT Free 降噪版耳机提供云白、雾蓝与暮灰三种配色，支持折叠。

新款耳机搭载 40mm 镀钛动圈单元，原厂精调 2+N 多种音效，并通过 Hi-Res Audio 认证。

漫步者为该款耳机提供了有源混合主动降噪技术，降噪深度达 44dB，提供四种模式：

深度降噪

环境音模式

防风噪模式

舒适降噪

W800BT Free 耳机采用定制人体工学弧度的合金头梁，采用两个耳罩均可独立旋转的可折叠设计，并配备蛋白皮耳罩，重量约为 253 克。

据介绍，漫步者专利的 ZeroPressure 零压感耳套可有效分散镜架压力。

IT之家注：实用新型专利号 ZL202220017914.9

此外，该耳机采用新一代蓝牙 5.4 方案，支持 AI 通话降噪，游戏模式下延迟低至 60 毫秒，续航长达 42 小时（开启降噪后为 25 小时），还支持智能一拖二与 Type-C 有线连接。

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