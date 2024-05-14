消息称树莓派公司有望本月内 IPO，估值或高达 5 亿英镑

IT之家 5 月 14 日消息，英国《星期日泰晤士报》本月 11 日报道称，树莓派公司有望在本月内实现 IPO 上市，估值可能高达 5 亿英镑（IT之家备注：当前约 45.4 亿元人民币）。

树莓派公司由埃本・厄普顿（Eben Upton）创立，以其 Raspberry Pi 系列开发板闻名。该公司去年推出了最新的 Raspberry Pi 5，搭载了自研 RP1 南桥芯片。

该企业 2022 年雇佣了 94 名员工，销售额 1.87 亿美元（当前约 13.54 亿元人民币），营业利润 2000 万美元（当前约 1.45 亿元人民币）。

▲ 树莓派 5

来自曼彻斯特的消息人士表示，树莓派公司预计将在本月中旬上市，不过如果市场环境恶化，具体时间可能会推迟。

报道指树莓派公司目前已雇佣了两家伦敦投资银行以获取上市建议，近来数周都在向投资者发布上市相关信息。

《每日电讯报》在 2021 年的报道中称树莓派公司计划在 2022 年春进行 IPO；目前看来当时的半导体行业整体供应不足和此后的地缘政治局势紧张，让该公司打消了当时上市的想法。

不过厄普顿一直没有放弃将树莓派公司上市，这位创始人兼 CEO 今年一月底表示正在为在伦敦上市做准备，并表示成功上市将推动该公司非盈利部门的业务扩张。

树莓派公司于 2023 年底完成了由 Arm 牵头的上一轮融资，当时估值 5.6 亿美元（当前约 40.54 亿元人民币）。

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