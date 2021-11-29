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树莓派制造商计划明年春季上市，市值或超 5 亿美元

2021/11/29 15:26:41 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 29 日消息，据 telegraph 报道，树莓派 Raspberry Pi 4、Raspberry Pi Pico 和新的 Raspberry Pi Zero 2 W 的制造商 Raspberry Pi Trading 计划明年春季在伦敦上市

Raspberry Pi Trading 目前已聘请 Stifel 和 Liberum 两家投资银行的顾问为公司在 2022 年春季上市提供咨询。该公司此前在 9 月份获得了 4500 万美元的投资。

据报道，Raspberry Pi Trading 在疫情期间看到了对其微型个人电脑的蓬勃发展的需求，上市将助力产品开发和营销。

一位接近 The Telegraph 的消息人士表示，他对树莓派的估值为 5 亿美元

IT之家了解到，树莓派最早由 Eben Upton 于 2009 年创造，是一种单板计算机，目前已被广泛用于支持学校的编程。《每日电讯报》在三月份透露，它正在探索筹集资金的方法。

Raspberry Pi Trading 首席执行官 Upton 表示：“我们一直在研究如何为业务的未来提供资金。”

显然，我们在 9 月份筹集的 4500 万美元消除了一些关于如何为未来提供资金的紧迫性。另一方面，我们对未来五年要做的事情有很好的计划。

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关键词：树莓派

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