蒸蒸日上：乐道 L60 官方预告图发布，新车明日正式首发亮相

IT之家 5 月 14 日消息，乐道汽车发布了乐道 L60 官方预告图，新车将于 5 月 15 日晚正式首发。

据介绍，乐道 L60 由“曾经彻底改变人们对宾利外观看法”的前宾利设计师、现任乐道品牌全球设计副总裁 Raul Pires（劳尔-皮尔斯）操刀，整车设计采用了 WAY UP“蒸蒸日上”的设计理念。

官方表示，“蒸蒸日上 WAY UP”是乐道汽车标志性造型语言，源于品牌 LOGO 动感向上的灵感，乐道 L60 通过向车辆周边不断向上攀升的极简线条，勾勒出极富标志性的“蒸蒸日上”前灯和尾灯，蕴含着每个家庭的生活都能“蒸蒸日上，越来越好”的美好寓意。

如图所示，这款新车前大灯组采用分体式结构，上方采用 L 形日间行车灯样式，下方的远近光灯组则为单条幅设计，前机舱盖上还设有隆起的筋线设计，展现出了一定的力量感。

参考IT之家此前报道，乐道首款车型 L60 之前已经在宣传片中亮相，展示了其尾部设计，包括其溜背式车身、分体式尾灯等。此外，视频车辆采用了有活力的橙色配色，预计会成为该品牌主打色彩。

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