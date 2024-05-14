天钡游刃 X 迷你主机 5 月 20 日开售：R9 6900HX + 双 2.5G 网口，准系统 3299 元

IT之家 5 月 14 日消息，天钡今天在京东上架一款游刃 X 迷你主机，这款迷你主机主打“R9 6900HX + 双 2.5G 网口”，将在 5 月 20 日开售，准系统售 3299 元。

据介绍，这款迷你主机搭载 8 核 16 线程 AMD 锐龙 9 6900HX 标压处理器，同时搭载 100W AMD Radeon RX 6600LE 8G 独立显卡，配备 DDR5 4800MHz 双通道 RAM 槽，支持扩展至 2X DDR5 32GB 4800MHz，同时搭载 2X NVMe PCle 4.0x4 SSD 双盘位；采用 7 热管 + 单风扇。

此外，这款迷你主机搭载 AX210 网卡，支持 Wi-Fi 6；前置 1 个 USB-C 接口、2 个 3.5mm 音频接口、1 个 USB-A 3.1 Gen 1 接口；后置 1 个 HDMI 接口、2 个 2.5G RJ45 接口、1 个 DP 接口、1 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、3 个 USB-A 3.1 Gen 1 接口、2 个 3.5mm 音频接口、1 个 USB4 接口。

IT之家附迷你主机参数信息如下：

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