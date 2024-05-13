三星 Galaxy S21 / S22 国行版手机推送 One UI 6.1 更新，支持即圈即搜功能

IT之家 5 月 13 日消息，据IT之家网友反馈，三星 Galaxy S21 / S22 国行版手机现已陆续推送 One UI 6.1 更新，支持即圈即搜功能。

IT之家附 S21 更新日志如下：

在屏幕上即时搜索任何内容：全新的搜索方式，无需切换应用程序即可轻松地搜索屏幕上的图像或文字。长按主屏幕按钮或导航触钮，然后圈选或者点击您需要搜索的文本或者图像，即可进行搜索。

在多个设备上编辑视频：现在，您可以在手机、平板电脑上继续编辑视频。支持在其他的盖乐世设备上打开您先前从视频编辑工作室中导出的项目文件。

更改播放速度：现在，在相册中编辑视频时，支持更改播放速度。您可以让视频在您选择的特定部分或整个视频中以更快或更慢的速度播放。

优化相册搜索功能：搜索界面经过重新设计，更加易于使用。搜索结果现在按照不同的类型 (如人物、地点、相册或故事) 进行分类。

图片剪切更加精确：获得您需要剪切的确切区域，不会出现多余部分。在相册中剪切图片对象时，您可以选择在保存之前编辑选定区域，确保剪切恰到好处。

从一张图片复制并粘贴到另一张图片：为您的图片添加缺失的元素。只需从相册图片中长按剪切一个对象并复制至剪贴板，然后转到要粘贴该对象的图片，在“更多选项”菜单中选择“从剪贴板粘贴”。

轻松提升效果：获取建议，提升照片和视频效果。点击相册中的 i 按钮时，会出现提升建议。您可以找到星轨、涂色等选项。

新的壁纸编辑功能：随心所欲地装饰您的壁纸。现在，选择要用作壁纸的图片时，您可以应用相框和效果。如果壁纸上包含人物或动物，您可以应用深度效果，让对象从背景中脱颖而出。

更多锁定屏幕的小组件：锁定屏幕和息屏提醒可显示其他小组件，让您无需解锁手机即可快速查看有用信息。新的小组件包括天气、三星健康、电池、提醒、日历和时钟。

自定义闹钟提示：使用图片、视频或动态萌拍，为每个闹钟创建自定义提醒界面。您甚至可以更改屏幕上显示的闹钟信息布局。

更多贴纸，打造个性化日历：现在，您可以为日历上的每个日期添加最多 2 个贴纸。在“月份”视图中，事件的贴纸现在显示在事件名称旁边。

改进的日历设置：日历设置经过重新组织，现在更加直观明了。您还可以为全屏日历提醒设置背景颜色和图片。

自定义提醒背景：为提醒创建合适的背景。现在，您可以为全屏提醒设置背景颜色和图片。

通过提醒类别执行更多操作：现在，您可以为每个提醒类别选择一个代表图标。您还可以将常用类别固定在类别列表的顶部。

在主屏幕上打开或关闭模式：打开和关闭模式比之前更快捷。新的模式和日常程序小组件可让您直接将模式添加到主屏幕。

重新排列模式：现在，您可以更改“模式和日常程序”中“模式”选项卡上所列模式的顺序。

新的日常程序条件：现在，您可以在所选闹钟开始响起时，或 SmartView 连接或断开连接时启动日常程序。