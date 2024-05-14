13 英寸 iPad Pro 带键盘比前代轻 10.5%，苹果新妙控键盘重量约 667 克

IT之家 5 月 14 日消息，苹果公司日前发布了适用于新款 iPad Pro 的妙控键盘，13 英寸版本定价 2799 元、11 英寸版本定价为 2399 元，官方表示新产品比上代产品“更薄、更轻”。

那么新款妙控键盘比上代产品轻了多少？目前多篇 iPad Pro 评测（包括 Jason Snell 和 Chris Lawley 的评测）结果显示，适用于 13 英寸的妙控键盘重量为 667 克。

不过也有媒体测试得出了不同的结果，Brian Tong 的评测显示 13 英寸 Magic Keyboard 重 662 克，The Verge 的评测称重 658 克。

即使评测之间存在细微差别，新款 13 英寸 Magic Keyboard 也比前一代产品明显轻了许多，前一代产品的重量约为 710 克。

苹果搭载 M4 芯片的新款 iPad Pro 重量为 579 克，低于上一代的 682 克，IT之家附上戴上妙控键盘的重量效果：

12.9 英寸 M2 iPad Pro + 妙控键盘重量为 1392 克

13 英寸 M4 iPad Pro + 妙控键盘重量为 1246 克，轻了 10.5%。

新款妙控键盘定价 2799 元（13 英寸版）和 2399 元（11 英寸版），可选黑白双色，仅支持最新款 M4 iPad Pro。

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