TrendForce：2024 一季度 OLED 桌面显示器出货 20 万台，预计年增 161%

IT之家 5 月 14 日消息，TrendForce 集邦咨询研究显示，2024 一季度 OLED 桌面显示器出货 20 万台，年增长率达到 121%，第二季度增幅预计将达到 52%，合计上半年出货总量可达 50 万台。

由于 OLED 面板厂的大力推广，以及更多品牌推出 OLED 桌面显示器，预计 OLED 桌面显示器全年出货量将达到 134 万台，年增长率可达 161%。

一季度三星占据 36% 的市场份额，位列第一。一季度三星 OLED 桌面显示器的销售主力是 49 英寸产品，三星二季度将推出 27 英寸及 31.5 英寸主流尺寸 OLED 新品，预期会带动三星二季度 OLED 出货表现。

戴尔为第二名，市场占比 21%，但其 34 英寸 OLED 显示器销售不佳；LG 一季度有 34 英寸及 39 英寸产品上市，出货量达到新高，市场占比 19%，排行第三；华硕 OLED 产品线布局完整，横跨 15.6 英寸至 49 英寸，一季度市占率约 10%，位居第四；微星今年推出多尺寸新品，同个价格比较有竞争力，销售情况较好，市占率直接由 1% 增至 7%。

据IT之家此前的报道，三星公司表示其仅用了 1 年时间，就成为全球最大的 OLED 显示器品牌，其销售额占比达到 34.7%，销量占比达到 28.3%，位居 2023 年全球 OLED 显示器市场第一。

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