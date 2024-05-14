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天钡预热 WTR Pro 四盘位 NAS、OCuLink 显卡坞、四 SSD 硬盘盒等多款新品，618 期间推出

2024/5/14 17:31:18 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 漂流赵忠魂 的线索投递！

IT之家 5 月 14 日消息，天钡发布今年 618 大促的产品预告，将推出多款 NAS、拓展坞与迷你主机新品。

WTR Pro 四盘位 NAS

WTR Pro 四盘位 NAS

OCULink 显卡坞

OCULink 显卡坞

值得注意的是，天钡已经推出多款支持 OCuLink 接口的迷你主机产品，但至今尚未推出显卡拓展坞。

T-BOX Pro 超迷你 N100

T-BOX Pro 迷你主机

游刃 X 独显

游刃 X 迷你主机

IT之家此前报道，天钡游刃 X 迷你主机现已开启预售，搭载 R9 6900HX 处理器与 RX 6600 LE 独立显卡，准系统 3299 元起。

GEM10 银色版 新配色 + PRO 版本

GEM10 迷你主机

天钡 GEM10 系列迷你主机板载 LPDDR5 内存，支持 OCuLink 显卡扩展坞接口，提供双 2.5G 网口。

GEM12 银色版 新配色

GEM12 迷你主机

天钡 GEM12 系列迷你主机支持 OCuLink 显卡扩展坞接口，提供双 2.5G 网口。

GOD88

GOD88 迷你主机

天钡 GOD88 迷你主机准系统现价为 2498 元，618 优惠价暂未公布。

新款 i5 12450H 迷你主机

i5 12450H 迷你主机

4x SSD 硬盘盒

四 SSD 硬盘盒

 这款 4x SSD 硬盘盒产品将提供 USB4 接口与 OCuLink 接口。

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关键词：天钡NASOCuLink硬盘盒

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