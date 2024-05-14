微星与《怪物猎人》联名电脑硬件价格公布：主板 3499 元、机箱 999 元、水冷 799 元

IT之家 5 月 14 日消息，IT之家此前报道，MSI 微星科技宣布与《怪物猎人》游戏开发商卡普空合作推出了系列限量版游戏主题电脑硬件装备，现在部分产品价格已公布。

微星 MPG Z790 EDGE MONSTER HUNTER EDITION 电竞主板售价 3499 元，拥有 16+1+1 路、90A SPS 智能供电，采用扩展型散热片和直触式导热热管，搭载最新的 Lightning Gen 5.0 PCIe 和 M.2 插槽，以及 Lightning USB 20G，主板支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4。

微星 MAG CORELIQUID E360 MONSTER HUNTER EDITION 一体式水冷售价 799 元，水泵使用三相马达，并在散热器内集成 12 通道，搭配冷热水冷液分离技术。水冷头采用 270 度可旋转的圆形设计并且支持可调控 ARGB 灯光效果。

微星 MPG GUNGNIR 300 MONSTER HUNTER EDITION 电竞机箱售价 999 元，拥有一体成型的 1mm 网格前面板设计，配备四个 120mm 风扇，支持前置和顶置双 360mm 一体式水冷。

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