Nothing 旗下所有音频产品将支持 ChatGPT，但需连接 Nothing 手机使用

IT之家 5 月 14 日消息，继上个月在新款 Nothing Ear 和 Ear (a) 耳机上集成 ChatGPT 功能后，Nothing 公司宣布将于 5 月 21 日对其所有音频产品开放这一功能。

使用 Nothing Ear 系列耳机，此前用户无需触碰手机即可通过语音方式召唤并使用 ChatGPT。现在，Nothing 旗下的其他音频产品也即将支持这一功能，涵盖了 Nothing 品牌以及 CMF by Nothing 品牌的产品，包括：

Nothing Ear (1)

Nothing Ear (2)

Nothing Ear (stick)

CMF Buds

CMF Buds Pro

CMF Neckband Pro

需要注意的是，虽然上述产品集成了 ChatGPT 功能，但使用时仍然需要搭配 Nothing 手机，此外，使用该功能还需要手机连接网络。据悉，这项更新将通过 Nothing X 应用进行推送。

IT之家注意到，Nothing 手机本身就具有深度的人工智能集成。除了主屏幕的小部件之外，剪贴板中还有专门的 ChatGPT 按钮，用户可以截取屏幕截图或复制文本，然后点击该按钮，将内容自动导入 ChatGPT 中，方便进一步提问相关问题。

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