Nothing 旗下所有音频产品将支持 ChatGPT，但需连接 Nothing 手机使用

IT之家 5 月 14 日消息,继上个月在新款 Nothing Ear 和 Ear (a) 耳机上集成 ChatGPT 功能后,Nothing 公司宣布将于 5 月 21 日对其所有音频产品开放这一功能。

使用 Nothing Ear 系列耳机,此前用户无需触碰手机即可通过语音方式召唤并使用 ChatGPT。现在,Nothing 旗下的其他音频产品也即将支持这一功能,涵盖了 Nothing 品牌以及 CMF by Nothing 品牌的产品,包括:

Nothing Ear (1)

Nothing Ear (2)

Nothing Ear (stick)

CMF Buds

CMF Buds Pro

CMF Neckband Pro

需要注意的是,虽然上述产品集成了 ChatGPT 功能,但使用时仍然需要搭配 Nothing 手机,此外,使用该功能还需要手机连接网络。据悉,这项更新将通过 Nothing X 应用进行推送。

IT之家注意到,Nothing 手机本身就具有深度的人工智能集成。除了主屏幕的小部件之外,剪贴板中还有专门的 ChatGPT 按钮,用户可以截取屏幕截图或复制文本,然后点击该按钮,将内容自动导入 ChatGPT 中,方便进一步提问相关问题。

