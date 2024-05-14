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Nothing 旗下所有音频产品将支持 ChatGPT，但需连接 Nothing 手机使用

2024/5/14 20:44:58 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 14 日消息，继上个月在新款 Nothing Ear 和 Ear (a) 耳机上集成 ChatGPT 功能后，Nothing 公司宣布将于 5 月 21 日对其所有音频产品开放这一功能。

使用 Nothing Ear 系列耳机，此前用户无需触碰手机即可通过语音方式召唤并使用 ChatGPT。现在，Nothing 旗下的其他音频产品也即将支持这一功能，涵盖了 Nothing 品牌以及 CMF by Nothing 品牌的产品，包括：

  • Nothing Ear (1)

  • Nothing Ear (2)

  • Nothing Ear (stick)

  • CMF Buds

  • CMF Buds Pro

  • CMF Neckband Pro

需要注意的是，虽然上述产品集成了 ChatGPT 功能，但使用时仍然需要搭配 Nothing 手机，此外，使用该功能还需要手机连接网络。据悉，这项更新将通过 Nothing X 应用进行推送。

IT之家注意到，Nothing 手机本身就具有深度的人工智能集成。除了主屏幕的小部件之外，剪贴板中还有专门的 ChatGPT 按钮，用户可以截取屏幕截图或复制文本，然后点击该按钮，将内容自动导入 ChatGPT 中，方便进一步提问相关问题。

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关键词：NothingChatGPT

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