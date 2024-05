OpenAI 解释为何率先推出 Mac 版 ChatGPT 应用：用户更多

IT之家 5 月 14 日消息,OpenAI 今日凌晨举办线上活动,发布了 ChatGPT 的一系列更新,其中包括升级版大型语言模型 GPT-4o,该模型具备增强的实时语音功能和更快的运行速度。

图源:OpenAI

众所周知,OpenAI 与微软关系密切,后者向其投资了超过 100 亿美元(IT之家备注:当前约 724 亿元人民币),并已经在自家的 Copilot 服务中使用 OpenAI 的技术。然而在本次活动上,OpenAI 率先发布了 macOS 版 ChatGPT 应用,Windows 版本今年晚些时候才会推出。对此,OpenAI 技术总监 Mira Murati 解释称,“我们只是优先考虑用户所在的平台(we're just prioritizing where our users are)。”

OpenAI 表示,就桌面操作系统而言,尽管 Windows 在 PC 市场份额上遥遥领先,但自家用户中使用 Mac 的占大多数。Windows 用户仍可以通过浏览器访问 ChatGPT 网页版,但网页版的使用体验显然比不上原生应用。

值得一提的是,OpenAI 工程师 Javi 透露,公司正在招聘 Windows 工程师,或许是为了开发 Windows 版的原生 ChatGPT 应用。

虽然 Windows 已经有自带的 Copilot 服务,并使用了 OpenAI 的 GPT 技术。但 Copilot 和 ChatGPT 并非完全相同的产品,微软在 Copilot 中可以控制 GPT 的使用体验。更重要的是,ChatGPT 可以提前获得 OpenAI 的新技术,因此 Windows 版的原生 ChatGPT 应用可以让用户更快地享受这些技术进步,而不必等到微软将它们整合到 Copilot 中。

下周,微软将举办一年一度的 Build 开发者大会,届时人工智能将成为重要议题。届时微软很可能会宣布 Copilot 支持 GPT-4o。

