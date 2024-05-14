OpenAI 解释为何率先推出 Mac 版 ChatGPT 应用：用户更多

IT之家 5 月 14 日消息，OpenAI 今日凌晨举办线上活动，发布了 ChatGPT 的一系列更新，其中包括升级版大型语言模型 GPT-4o，该模型具备增强的实时语音功能和更快的运行速度。

图源：OpenAI

众所周知，OpenAI 与微软关系密切，后者向其投资了超过 100 亿美元（IT之家备注：当前约 724 亿元人民币），并已经在自家的 Copilot 服务中使用 OpenAI 的技术。然而在本次活动上，OpenAI 率先发布了 macOS 版 ChatGPT 应用，Windows 版本今年晚些时候才会推出。对此，OpenAI 技术总监 Mira Murati 解释称，“我们只是优先考虑用户所在的平台（we're just prioritizing where our users are）。”

OpenAI 表示，就桌面操作系统而言，尽管 Windows 在 PC 市场份额上遥遥领先，但自家用户中使用 Mac 的占大多数。Windows 用户仍可以通过浏览器访问 ChatGPT 网页版，但网页版的使用体验显然比不上原生应用。

值得一提的是，OpenAI 工程师 Javi 透露，公司正在招聘 Windows 工程师，或许是为了开发 Windows 版的原生 ChatGPT 应用。

虽然 Windows 已经有自带的 Copilot 服务，并使用了 OpenAI 的 GPT 技术。但 Copilot 和 ChatGPT 并非完全相同的产品，微软在 Copilot 中可以控制 GPT 的使用体验。更重要的是，ChatGPT 可以提前获得 OpenAI 的新技术，因此 Windows 版的原生 ChatGPT 应用可以让用户更快地享受这些技术进步，而不必等到微软将它们整合到 Copilot 中。

下周，微软将举办一年一度的 Build 开发者大会，届时人工智能将成为重要议题。届时微软很可能会宣布 Copilot 支持 GPT-4o。

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