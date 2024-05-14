《地狱之刃 2》领衔，5 月下旬微软 Xbox Game Pass 新增游戏阵容公布

IT之家 5 月 14 日消息，微软今晚公布 2024 年 5 月下旬 Xbox Game Pass 新增游戏阵容，新增《地狱之刃 2》等共 11 款游戏。

IT之家整理具体游戏名单如下：

自从创世之初，高塔各族便已分隔，彼此不再有言语往来，只是据说某日，某位旅人获得了智慧，能够推倒高墙，恢复天道。走进引人入胜的世界，探索缤纷诗意的设定，感受巴别塔传说的奇妙，帮人们忆起往事。置身庞大的迷宫之中，走过无穷无尽的阶梯，揭示苦涩的真相，揭晓迷人世界的秘密。在这里，你会发现：古老的语言既是锁头，也是钥匙。

《NHL 24》通过一系列全新游戏功能和升级模式为您带来更逼真的冰上体验，让您感受紧张刺激的冰球比赛。

全新的疲劳系统再现高压比赛中的紧张和疲惫感，通过持续的进攻时间产生扭转比赛局势的新效果。焕然一新的全面控制技术动作和视野传球系统将拓宽您的即时战略，让您完全精准执行。