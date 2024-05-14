《地狱之刃 2》领衔，5 月下旬微软 Xbox Game Pass 新增游戏阵容公布

IT之家 5 月 14 日消息，微软今晚公布 2024 年 5 月下旬 Xbox Game Pass 新增游戏阵容，新增《地狱之刃 2》等共 11 款游戏。
IT之家整理具体游戏名单如下：
5 月 15 日《巴别塔圣歌（Chants of Sennaar）》（云游戏 / 主机 / PC）
自从创世之初，高塔各族便已分隔，彼此不再有言语往来，只是据说某日，某位旅人获得了智慧，能够推倒高墙，恢复天道。走进引人入胜的世界，探索缤纷诗意的设定，感受巴别塔传说的奇妙，帮人们忆起往事。置身庞大的迷宫之中，走过无穷无尽的阶梯，揭示苦涩的真相，揭晓迷人世界的秘密。在这里，你会发现：古老的语言既是锁头，也是钥匙。
5 月 16 日 《EA Sports NHL 24》（云游戏）
《NHL 24》通过一系列全新游戏功能和升级模式为您带来更逼真的冰上体验，让您感受紧张刺激的冰球比赛。
全新的疲劳系统再现高压比赛中的紧张和疲惫感，通过持续的进攻时间产生扭转比赛局势的新效果。焕然一新的全面控制技术动作和视野传球系统将拓宽您的即时战略，让您完全精准执行。
5 月 16 日 《不朽者传奇（Immortals of Aveum）》（云游戏 / 主机 / PC）
《不朽者传奇》是一款第一人称魔法射击游戏，游戏故事围绕主人公“贾克”展开；面临这个如临深渊岌岌可危的世界，贾克加入了精英战斗法师教团，担负起救亡的使命。
5 月 21 日 《地狱之刃 2：塞娜的传说（Senua’s Saga: Hellblade II）》（云游戏 / 主机 / PC）
《地狱之刃 2：塞娜的传说》游戏现已开启预载，5 月 21 日上线，首发登陆 Xbox Series X|S、Microsoft Store 及 Steam 平台，同步加入 XGP。
5 月 23 日 《太空医院（Galacticare）》（云游戏 / 主机 / PC）
拯救星系。一次治疗一位病人！作为 Galacticare 的新主管，你将创立并经营管理一系列医院，尽可能保住病人的性命…… 以及他们的钱包！当然，也因为治病救人是正确的事。
5 月 23 日 《幽灵霍迪（Hauntii）》（云游戏 / 主机 / PC）
在这段扑朔迷离的冒险中，你会进入广阔而神秘的世界，发现其中的秘密 —— 在环境中飘荡，与居民纠缠，精心设计巧妙的解决方案，应对即将迎来的诸多挑战。
5 月 28 日 《胡闹搬家 2（Moving Out 2）》（云游戏 / 主机 / PC）
《Moving Out 2》是世界知名的物理引擎式搬家模拟游戏的古怪续作。作为 F.A.R.T 独自工作或与最多三名好友穿上 Smooth Moves 制服，帮助 Packmore 与其他地方的居民打包配送！
5 月 30 日 《Humanity》（云游戏 / 主机 / PC）
5 月 30 日 《堕落之主（Lords of the Fallen）》（云游戏 / 主机 / PC）
见证广阔世界，一切尽在全新黑暗奇幻动作 RPG，《堕落之主》。扮演传说中的黑暗远征军，踏上推翻邪神阿迪尔的史诗征程。1.5 版现已推出，新增自定义难度修改，并大幅改进游戏性能。
6 月 4 日 《烟火（Firework）》（PC）
《烟火》是一款中国本土题材的恐怖悬疑解谜游戏。故事发生在偏远的山中小镇，一场葬礼上的意外火灾牵扯出一宗已经结案的灭门惨案。新人警察林理洵在机缘巧合下重新调查灭门案，随着调查深入，受害者的过往慢慢浮出水面，案子真相却变得扑朔迷离……
6 月 4 日 《Rolling Hills》（云游戏 / 主机 / PC）
在《Rolling Hills》这款生活模拟游戏中扮演机器人大厨，经营自己的餐馆，为闲适村庄里的大家制作美味寿司。在精进自己手艺的同时，结交新朋友，选购花样食材，提升店铺档次，改善邻里生活！
即将退出的游戏（5 月 31 日）：
《Chicory: A Colorful Tale》（云游戏 / 主机 / PC）
《Farworld Pioneers》（云游戏 / 主机 / PC）
《JOJO 的奇妙冒险 群星之战》（云游戏 / 主机 / PC）
《吃豆人 博物馆 +》（云游戏 / 主机 / PC）
《林中小女巫》（云游戏 / 主机 / PC）
《Railway Empire 2》（云游戏 / 主机 / PC）
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