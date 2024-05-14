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AMD 锐龙 R5 8400F / R7 8700F 处理器正式于海外上市：定价 169 / 269 美元

2024/5/14 23:41:51 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 2 日消息，中国整机市场首发的 AMD 锐龙 5 8400F、锐龙 7 8700F 两款无核显 AM5 处理器今天正式登陆全球零售市场。

新款处理器

值得注意的是，与此前上架电商平台时的 189.99 美元（IT之家备注：当前约 1376 元人民币）/ 299.99 美元（当前约 2172 元人民币）不同，两款处理器最终定价为 169 美元（当前约 1224 元人民币）/ 269 美元（当前约 1948 元人民币）。

8700F 性能对比

AMD 对比 R7 8700F 与 i5-14400F 的性能，在《赛博朋克 2077》《看门狗：军团》《反恐精英 2》《艾尔登法环》《战争雷霆》《全境封锁 2》游戏上取得了两位数百分比的领先。

8400F 性能对比

R5 8400F 则在《刺客信条：英灵殿》《全境封锁 2》《看门狗：军团》《荒野大镖客 2》《控制》《极限竞速：地平线 5》《艾尔登法环》游戏上取得对 i5-13400F 处理器的领先。

规格方面，两款处理器均采用 Zen 4 架构，基于 Phoenix APU 芯片（即移动端锐龙 7040 / 8040 系列，桌面端锐龙 8000G 系列），提供总计 20 条 PCIe 4.0 通道（16 条可用），具体参数如下：

规格R7 8700FR5 8400F
核心 / 线程8C 16T6C 12T
最大加速频率5.0GHz4.7GHz
基本频率4.1GHz4.2GHz
L2 缓存容量8 MB6 MB
L3 缓存容量16 MB16 MB

  • 锐龙 7 8700F 可视为此前推出的锐龙 7 8700G 处理器的无核显降频版本，后者最大加速频率 5.1GHz，基本频率 4.2GHz；

  • 锐龙 5 8400F 可视为锐龙 5 8600G 的无核显降频版本，后者最大加速频率 5.0GHz，基本频率 4.3GHz。

此外锐龙 7 8700F 仍拥有算力 16 TOPS 的 NPU，而锐龙 5 8400F 则没有包含 NPU。

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关键词：AMD锐龙

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