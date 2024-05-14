时隔 18 年再续前缘，2027 年戴尔 XPS 16 笔记本将用 AMD CPU

IT之家 5 月 14 日消息，科技媒体 videocardz 近日发布博文，曝光了戴尔的产品路线图，显示戴尔计划 2027 年推出搭载 AMD 处理器的 XPS 16 笔记本。

戴尔公司自 2009 年推出搭载 AMD Phenom II 处理器的 XPS 625 台式机，在过去 15 年时间里一直没有推出搭载 AMD 处理器的 XPS 台式机或者笔记本电脑。

根据路线图，戴尔公司将于 2027 年推出 XPS 16 Performance 产品，除了英特尔、高通之外还会提供 AMD 芯片，而整个路线图中只有这 1 款搭载 AMD 处理器的笔记本电脑，甚至可能会推迟到 2028 年。如果戴尔在 2027 年真的推出这款笔记本，那么时间间隔将达到 18 年。

以上图源：videocardz

路线图揭露了当时计划中，英特尔后续移动处理器的产品的时间节点，IT之家附上列表如下：

Lunar Lake-MX：2024 年 8 / 9 月

Arrow Lake-H：2025 年 2 / 3 月

Panther Lake-H：2026 年 2 / 3 月

Nova Lake：2027 年第一季度

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