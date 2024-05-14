马斯克反悔了？特斯拉超级充电桩团队部分员工被重新聘用

IT之家 5 月 14 日消息，据彭博社报道，特斯拉公司正开始重新聘用部分超级充电桩团队的员工，该团队此前被 CEO 埃隆・马斯克于上个月底解散，当时被解雇的员工接近 500 人。

图源 Pixabay

据知情人士透露，被重新聘用的人员中级别最高的是北美充电业务总监 Max de Zegher。他是上个月被马斯克解雇的资深总监 Rebecca Tinucci 的下属之一，当时几乎整个充电团队都被裁撤了。

目前尚不清楚有多少名被解雇员工被重新聘用，马斯克和 de Zegher 都没有回应置评请求。

马斯克解散该团队的决定震惊了整个电动汽车行业，因为超级充电桩可以说是特斯拉最具前瞻性的产品之一。过去一年，特斯拉说服了竞争对手采用其充电接口作为行业标准，并与全球许多大型汽车制造商签订协议，向这些制造商的用户开放其超级充电网络。

在一片反对声中，马斯克上周承诺今年将投入“远超”5 亿美元（IT之家备注：当前约 36.2 亿元人民币）用于扩大特斯拉的充电网络。而几天前这位 CEO 还表示，公司计划以较慢的步伐增加充电桩，并将更多精力放在现有充电站的正常运行上。

5 月 10 日，马斯克拥有的社交媒体平台 X 上的 @TeslaCharging 账号发布了一条帖子，感谢充电站的场地所有者和供应商在公司内部重组期间的耐心，de Zegher 转发了这条帖子。

现年 52 岁的马斯克此前也曾收回过冲动的裁员举措。2019 年，他宣布特斯拉将关闭大部分门店，将销售转移到线上，此举让许多销售团队成员措手不及。但 10 天后，由于房东拒绝解除租约，马斯克又收回了该决定并提高了汽车售价。

类似的情况也发生在 2022 年底的推特上：马斯克解雇了大约一半的员工后不久，就有数十名前员工被要求回公司上班。

特斯拉在 2012 年 9 月推出了首批超级充电桩，当时正值这家汽车制造商开始生产 Model S 轿车。目前，特斯拉在全球范围内拥有超过 6,200 个超级充电站和 57,000 个充电枪。

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