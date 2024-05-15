谷歌举办 Gemini API 开发者大赛，大奖是《回到未来》的“时间机器”

IT之家 5 月 15 日消息，谷歌在今天举办的 I / O 2024 开发者大会上，宣布举办 Gemini API 开发者大赛，大奖是《回到未来》相关的奖品：一辆电动版的 1981 DeLorean 汽车。

非谷歌大奖，搜索自网络，图源：Flickr

谷歌在最新上传的视频中，邀请了《回到未来》电影中饰演布朗博士的克里斯托弗・洛伊德（Christopher Lloyd），他在电影中发明了通量电容器（Flux capacitor），从而让穿越时空成为可能。

谷歌本次举办的 Gemini API 开发者大赛目前已经已面向个人开发者和团队开放，要求其使用 Gemini API 来创建应用程序，并通过影响力、显著性、创造性、实用性和执行力五项指标进行评估。

大赛还将为最佳安卓应用程序、最佳网络应用程序和最佳游戏等不同类别颁发现金奖，并为最有用、最具影响力和最具创意的应用程序颁发更丰厚的现金奖。此外，还将设立“网民选择奖”。

IT之家注：提交参赛应用程序的截止日期为 8 月 14 日，比赛获奖名单将于 10 月份公布。

2024 谷歌 I/O 开发者大会专题

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