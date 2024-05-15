亚马逊确认订购《古墓丽影》真人剧集，携手水晶动力一同制作

IT之家 5 月 15 日消息，亚马逊和水晶动力双方当地时间昨日发布公告，确认了去年初的媒体传闻，亚马逊 Prime Video 将订购一部《古墓丽影》真人剧集。

《古墓丽影》真人剧集将由《古墓丽影》IP 拥有方水晶动力和亚马逊米高梅工作室联合制作。

本剧集将由菲比・沃勒-布里奇（Phoebe Waller-Bridge）担任编剧和执行制片人。

IT之家查询得知，沃勒-布里奇最著名的作品是电视剧《伦敦生活》，其在剧中身兼三职，担任女主角、编辑和制片人，并凭借该作品斩获 2019 年度艾美奖最佳女主角；《伦敦生活》也获得了同届艾美奖的最佳剧集奖。

动作类型内容方面，沃勒-布里奇近来也担任了电影《007：无暇赴死》的编剧。

水晶动力和亚马逊在《古墓丽影》IP 上的合作不止于电视剧集，双方在 2022 年底还就一部新的《古墓丽影》单人叙事驱动冒险游戏达成了合作协议。

这款尚未命名的《古墓丽影》游戏将采用虚幻 5 引擎，由水晶动力负责开发。而亚马逊游戏部门提供支持和发行服务。

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