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七彩虹 COLORFIRE MEOW R15 游戏本配置上新：R7-7435H + RTX 4050，4699 元

2024/5/15 13:21:57 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 15 日消息，七彩虹旗下 COLORFIRE 品牌的橘宝 MEOW R15 游戏本新推一款采用“雪影白”配色的入门配置，售价 4699 元。

  • 锐龙 7 7435H / RTX 4050 / 16GB / 512GB：4699 元

笔记本主视觉

七彩虹方面表示，“雪影白”配色的 MEOW R15 游戏本在 A 面采用了 IMR 注塑工艺，叠加银白色的 IP 元素纹饰，整体手感“如陶瓷般顺滑细腻”。

“雪影白”配色

同时，该配色的 MEOW R15 游戏本在 C 面也采用了米白底色的面板框架，辅以原有的灰白丝印、猫爪图案和橙色 WASD 键帽。

核心配置

橘宝 MEOW R15 游戏本搭载的 R7-7435H 处理器采用 Zen 3 架构，8 核 16 线程，不含核显。

散热系统

此外，该游戏本还采用双风扇六热管四出风的散热设计，显卡性能释放 140W，支持娱乐、性能、安静三种散热模式切换。

屏幕参数

该游戏本搭载了一块 15.6 英寸 FHD 分辨率、144Hz 刷新率的 IPS 显示屏，覆盖 100% sRGB 色域。

内部拓展性

MEOW R15 游戏本“雪影白”配色除预装 512GB PCIe 3.0 固态硬盘外还预留了 M.2 盘位，IT之家附外部接口如下：

外部接口

京东 COLORFIRE MEOW 橘宝 R15 24（R7-7435H 16G 512G RTX4050 144HZ）5 月 20 日首发 4699 元直达链接

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关键词：七彩虹笔记本COLORFIRE

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