北京首个高铁站自动驾驶测试开放：经开区往返北京南站，预计年底可体验

IT之家 5 月 15 日消息，据“北京亦庄”公众号消息，近日，北京市高级别自动驾驶工作办公室发布政策先行区自动驾驶车辆测试道路及测试区域有关通告，明确北京经济技术开发区（以下简称北京经开区）往返北京南站自动驾驶测试范围。

伴随着北京市高级别自动驾驶示范区（简称“示范区”）3.0 阶段扩区，又一新场景解锁，北京首个高铁站自动驾驶测试正式开放。

北京经开区表示，北京南站是集铁路、地铁、城市铁路、公交、出租等五种交通方式于一体的现代化大型综合交通枢纽，服务京津冀、通达沪宁杭、连接皖赣闽，日均客流量近 30 万人次，车站配套设施齐全，并具备智慧停车等功能，自动驾驶落地条件良好。

示范区与市交管局、市城管委、首发集团等相关管理单位基于对区位交通情况及市民出行需求的综合考量，最终确立双向行驶距离依次为 32 公里、58.6 公里的两条自动驾驶测试道路，分别途经博大路-南四环-马家堡西路、南五环-京开高速-南三环及三环辅路，至开阳路到达北京南站，同时划定周边 2.2 平方公里测试配套区域，并在北京南站立体停车楼安排自动驾驶专用停车位。

IT之家查询获悉，“五站两场”接驳是示范区 3.0 阶段扩区建设打造的重点场景，分别是北京南站、丰台站、朝阳站、清河站、城市副中心站等五个重点铁路枢纽客站及大兴国际机场、首都国际机场。

目前，大兴机场已开放常态化自动驾驶接驳，来自萝卜运力、小马智行、文远知行、安途智行等 4 家公司的 40 辆车，累计测试里程超 22 万公里。

下一步，示范区将协同相关企业，推进已具备先行区高速公路测试资质的自动驾驶车辆上路测试，预计年底可为旅客提供新的接驳选择。

届时，旅客可通过企业出行服务 App 进行预约，在北京经开区任意自动驾驶接驳站点上下车，按既定接驳路线往返北京南站。

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