索尼发布 Xperia 10 VI 手机：仍用 60Hz 21:9 OLED 屏幕，售价 399 欧元

IT之家 5 月 15 日消息，索尼今天发布 Xperia 1 VI 手机之外，还发布了 Xperia 10 VI 手机，这款手机定位中端，整体设计上沿袭了前代产品的风格。

设计

该机重量为 164 克，配备 6.1 英寸 21:9 OLED 显示屏和大猩猩 Victus 玻璃，防护等级达到 IP68。

规格

索尼 Xperia 10 VI 手机配备 5000mAh 电池、双前置扬声器、3.5 毫米端口，支持 microSD 卡。

处理器方面采用面向中低端的骁龙 6 Gen 1 芯片组（与老旧的骁龙 695 相比仍有升级）、8GB 内存和 128GB 内部存储空间。

屏幕

索尼 Xperia 10 VI 手机的不足之处在于屏幕没有高刷新率，最高只能达到 60Hz。这一点尤其令人失望，因为即使是 300 美元以下的手机也能提供 120Hz 或 90Hz 的 OLED 屏幕。

摄像头

索尼 Xperia 10 VI 手机取消了前代的 800 万像素 2x 长焦镜头，背面配备 4800 万像素主摄和 800 万像素超广角镜头（15 毫米），前置摄像头则为 800 万像素。

更新

索尼承诺会为 Xperia 10 VI 手机提供 3 次大安卓版本系统更新，以及 4 年安全补丁。虽然这比不上三星，但相比较 Xperia 10 VI 的 2+3 政策仍是进步。

售价

索尼于 5 月 15 日在欧洲开始接受预购，英国地区售价为 349 英镑（IT之家备注：当前约 3176 元人民币），欧洲其它地区为 399 欧元。

以上图源： av.watch.impress

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