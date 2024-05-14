索尼 Xperia 1 VI 细节配置泄露：85-170mm 真光学变焦、支持长焦微距、四款配色

IT之家 5 月 14 日消息，Insider Sony 今晚泄露了即将发布的索尼 Xperia 1 VI 手机的更多细节配置信息，证实了早前的传闻。

▲ 图源 Insider Sony，下同

索尼 Xperia 1 VI 手机搭载 19.5:9 比例的 Full HD+ 屏幕，采用 LTPO 技术，支持 1-120Hz 可变刷新率，宣称为“史上最亮的 Xperia 屏幕”，并提供新的 Sunlight Vision 日光模式。

音频体验方面，新机采用立体声扬声器模组，提供 3.5mm 耳机接口，通过 Hi-Res Audio 与 Hi-Res Audio Wireless 小金标认证，支持 LDAC、骁龙畅听与 LE Audio。

性能方面，Xperia 1 VI 搭载骁龙 8 Gen 3 处理器与 VC 均热板散热，支持 240Hz 触控采样率，配备 4 年耐用的 5000mAh 电池。

新机支持无线充电与无线反向充电，通过 IP65 / IP68 级别防尘防水认证，提供 FPS Optimizer 等游戏功能。

相机方面，新款 Xperia 1 VI 手机的潜望长焦镜头升级 85-170mm 真光学变焦，仍搭载 4800 万像素 Exmor T 双层晶体管 24mm 主摄与 16mm 超广角镜头，快门按钮也比前代更大。

IT之家注意到，新的长焦镜头还支持流行的长焦微距功能。新机提供多达 399 个对焦点，支持实时人眼对焦、4K 120 帧 HDR 视频录制，并将带来新的相机 App。

索尼 Xperia 1 VI 手机厚 8.2mm，重 192g，提供黑色、铂金银、卡其绿与猩红四款配色。

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