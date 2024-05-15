科大讯飞发布会议耳机 Pro 2：1399 元，32 国语言同传翻译 / 免费录音转文字

IT之家 5 月 15 日消息，科大讯飞今日推出了会议耳机 Pro 2，支持 AI 会议助理“有问必答”、一键闪录 / 免费转写等服务，以及 32 国语言同传翻译，首发售价 1399 元，即日起正式开售。

IT之家汇总该产品大致信息如下：

这款耳机内置 VIAIM AI 进化大模型，可智能分析提取回忆中的关键信息，无需用户亲自整理，可一键生成会议摘要总结、待办事项等。会议内容无需逐句翻看，只需语音 / 文字输入问题，便能找出想要回顾的内容。

该产品支持闪录功能，开盖按下底部“红点”，无需其它操作即可开启现场录音，现场拾音距离可达 7m。该产品还支持免费录音转文字，转写准确率据称高达 98%，手机来电、现场录音、音视频录音、主流会议 App 全覆盖，支持 32 国语言、12 种方言、10 种行业术语、2 种民族语言。

此外，该产品还支持同传翻译功能，提供 31 国语言与中文普通话互译：

英语、日语、韩语、西班牙语、俄语、法语、德语、意大利语、阿拉伯语、越南语、保加利亚语、波斯语、波兰语、菲律宾语、荷兰语、捷克语、罗马尼亚语、马来西亚语、孟加拉语、葡萄牙语、瑞典语、斯瓦西里语、土耳其语、泰米尔语、泰语、乌克兰语、乌尔都语、乌兹别克语、希腊语、印地语、印尼语。

硬件方面，该产品配备全新 11mm 镀钛原声刚性振膜单元，获得 Hi-Res 金标音质认证，支持 48dB 智能降噪、四麦克风通话降噪。耳机单次续航时间为 9 小时，搭配充电盒续航 36 小时。

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