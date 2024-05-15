已在路上，三星 Galaxy Buds 3 Pro 耳机通过 FCC 认证

IT之家 5 月 15 日消息，三星 Galaxy Buds 3 Pro 耳机近日通过 FCC 机构认证，显示型号为 SM-R630，软件版本为 R630.001，硬件版本为 REV1.0，支持蓝牙和蓝牙 LE。

FCC 官方并未透露更多的细节，不过IT之家此前报道，三星可能会在今年 7 月的 Galaxy Unpacked 发布会上推出这款耳机。

关于 Buds 3 Pro 的信息一直很少，最近的传闻来自今年 1 月，只是称其“即将到来”。现在的新消息再次佐证了之前的传闻，并暗示其可能与下一代可折叠屏手机一同发布。

去年 11 月的一份报道指出，Galaxy Buds 3 Pro 可能只会在 Buds 2 Pro 的基础上进行一些小的改进，但仍将保持高端品质。Buds 2 Pro 改进了环境音控制，引入了 Auracast 技术和 LE 音频功能。

此外，随着三星 Galaxy S24 系列引入的全新 Galaxy AI 功能，我们或许可以期待 Buds 3 Pro 也将加入一些独特的 AI 功能。

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