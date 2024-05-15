华为夏季全场景新品发布会 2024 一文汇总：Pura 70 打头阵，电脑平板手表齐登场

IT之家 5 月 15 日消息，今天（5 月 15 日）下午，华为举行了夏季全场景新品发布会。本次发布会的新品阵营很是庞大，华为带来了多个品类的产品。

参照先前爆料、预热阶段的情况，WATCH FIT 3 的话题度较高，“天生会画”App 则广受华为平板用户的期待。

接下来，我们就一同看看华为这波新品的情况。

一・Pura 70 系列

略感意外的是，在发布会开始阶段，余承东登场对 Pura 70 系列进行了介绍，主要集中于 Pura 70 Ultra。

他表示，Pura 70 Ultra 采用风向标设计，不仅拥有独特的 XMAGE 影像徽标，还拥有红圈镜头设计；机身具备独特星芒纹，采用高定刺绣压纹工艺。

影像方面，他强调 Pura 70 Ultra 搭载首创超聚光伸缩摄像头，拥有 1 英寸超大底传感器和 F1.6 超大光圈。

得益于此，该机拥有业界最大进光量，比 iPhone 15 Pro Max 高 198%；配合首创的 XD Motion 运动引擎，实时双曝光运动模糊复原，可以实现超高速风驰闪拍；还配备业界领先超聚光微距长焦摄像头，支持 35x 超级微距，最近对焦距离达到 5cm。

此外余承东还介绍称，Pura 70 系列首发大众智能手机北斗卫星图片消息，屏幕采用玄武钢化昆仑玻璃，支持 100W 有线超级快充和 80W 无线超级快充。

二・天生会画 App

短暂介绍完 Pura 70 系列后，余承东退场，何刚登场，带来天生会画 App。

据悉，这款 App 花费了 3 年时间打造，携手八大技术领域共同研发，由中国美术学院团队联合打造，更有上千位创作者深度打磨。

天生会画 App 拥有真实写绘、便捷功能、极致体验三大特质，集丰富笔刷、拟真画布于一身，并且还提供支持曲线修正、AI 智能选区、柳叶笔、一键抠图等工具。

值得一提的是，天生会画 App 内置自研“方天”绘画引擎，采用创新架构，带来专业渲染、极速合成、高效存储特性。

官方称，这是一款强大又易用的绘画软件，目标开启数字创作新时代。

三・ MatePad Pro 13.2

伴随着天生会画 App 登场，华为还带来了 MatePad Pro 13.2 英寸的新配色版本。

全新配色为罗兰紫，核心配置没有变化，主要亮点有：业界首款柔性 OLED 平板，94% 超高屏占比，星闪手写笔，鸿蒙生产力，AI 隔空操控......

价格方面，12GB+256GB 售价 5199 元，12GB+512GB 售价 5699 元。

四・MatePad 11.5"S

和近日爆料的消息一致，MatePad 11.5 英寸 S 于发布会中亮相，其核心亮点在屏幕。

官方介绍称，该平板配备的是云晰柔光屏，应用屏幕技术、显示系统、感知科学三大技术底座，含有 27 层光学架构；屏幕规格为 3:2 比例，2.8K+144Hz 等参数。

设计方面，MatePad 11.5"S 采用金属机身，厚 6.2mm、重 510g，提供羽砂紫、海岛蓝、冰霜银、深空灰四款配色。

功能方面，搭载天生会画 App，内置“华为笔记”功能，拥有多个专业 PC 级应用。

价格方面，8GB+256GB 柔光版售价 2599 元；12GB+256GB 柔光版售价 2899 元；12GB+512GB 柔光版售价 3299 元。

此外，华为还推出了该平板的灵动款，提供深空灰和湖光青两个配色，以及 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 三个版本，售价分别是 2099 元、2299 元、2599 元。

五・MateBook X Pro

在上个月的发布会中，华为曾发布了 2024 款 MateBook X Pro，当时可选配色有三个：砚黑、宣白、晴蓝。

而在今天的发布会中，华为更新了配色，新增拂晓粉。

该配色仅提供 Ultra 9+32GB+2TB 一个版本，售价 15699 元。

六・MateBook 14

由于此前已经开启了预售，所以全新 MateBook 14 的情况在发布前就较为清晰。

官方称，这款笔记本电脑拥有旗舰级全面屏，为可手写可触控的 2.8K OLED 屏幕。这块屏幕为 14.2 英寸，支持 120Hz 高刷，拥有 91% 高屏占比，具备三色域高色准。

设计方面，主打轻薄，机身厚度仅有 14.5mm，重量为 1.31kg。配色带来了全新原野绿，配备全新升级无界一体键盘。

性能方面，安排了三剑客：至高英特尔酷睿 Ultra 7 高性能处理器 + Super Turbo 技术 + 华为鲨鱼鳍风扇。

续航方面，内置 70Wh 的大电池，可实现 19h 本地视频播放。

功能方面，凭借华为盘古大模型赋能，提供 AI 概要功能，可以精准提炼关键点。

Ultra 5+16GB+512GB 售价 6099 元；

Ultra 5+16GB+1TB 售价 6499 元；

Ultra 5+32GB+1TB 售价 7399 元；

Ultra 7+32GB+1TB 售价 8499 元。

七・WATCH FIT 3

继前段时间在海外发布后，WATCH FIT 3 今天正式在国内登场。

和前两代相比，第三代 WATCH FIT 的设计出现了明显变化，从手环朝手表发展。在表身采用 9.9mm 厚度的铝合金同时，侧面搭载了金属旋转表冠。

具体来看配置，WATCH FIT 3 搭载了 1.82 英寸的屏幕，峰值亮度 1500 尼特；手表采用 QuickLink 表带快拆技术，可以一按即拆表带随心换。

该表支持科学运动减脂，提供全新减脂塑形，智能运动推荐，有声健身动画；通过 TruSleep 4.0 科学睡眠管理，帮助用户更好睡眠；利用 TruSeen™ 5.5 体征监测，心率 & 血氧监测更准确。

续航表现也可圈可点，手表号称拥有超长续航，最长使用 10 天。

价格方面，氟橡胶及尼龙表带版售价 999 元；真皮表带版售价 1199 元。

八・儿童手表 5 Pro

在 WATCH FIT 3 发布后，紧接着登场的是另一款穿戴新品 —— 华为儿童手表 5 Pro，售价 1198 元。

这款手表提供冰晶粉 / 冰晶蓝两种配色，内置 800mAh 电池。

据介绍，该手表首发搭载离线定位 2.0 功能，哪怕没网、关机 5 天，也能定位。

并且还支持防沉迷守护，配备高清双摄，是业界首款获中国质量认证中心“儿童安全守护认证”的儿童手表。

还有一款华为儿童手表 5 新耀版，698 元的售价带有无网离线定位、IPX8 防水、视频通话。

九・华为智能眼镜 2

在去年 9 月，华为发布了智能眼镜 2，有无框、飞行员、方形半框、钛空、金丝款式五种款式。

今天，华为又带来了该眼镜的方框太阳镜版本，售价 2299 元。这款眼镜为全框设计，拥有 11 层镜片镀膜，防反射、更耐磨、易清洁。

十・ FreeClip 耳夹耳机

在本次发布会中，FreeClip 耳夹耳机也喜提新配色，为海外版同款的“暖星云”。

其价格没变，依然是 1299 元，以及设计和配置，也和原配色版一致。

十一・Vision 智慧屏 4/4 SE

智慧屏产品线迎来新成员，华为 Vision 智慧屏 4/4 SE 发布。

其中，Vision 智慧屏 4 是 5000 档位首款搭载华为灵犀指向遥控的智慧屏，通过 UWB 技术，遥控器实现精准隔空触控。

它支持 4K 超级投屏，提供超级桌面，配备 AI 深感摄像头，拥有鸿鹄画质。

至于 Vision 智慧屏 4 SE，则拥有全新 AI 摄像头，4K 超级投屏、鸿鹄画质等特性。

价格方面，Vision 智慧屏 4 提供 65/75/86 英寸三个尺寸，售价分别是 5499 元 / 6999 元 / 9999 元。

Vision 智慧屏 4 SE 则提供 55/65/75 英寸三个尺寸，售价分别是 2699 元 / 3299 元 / 4499 元。

十二・华为家庭存储

在发布会中，华为宣布，家庭存储正式升级“应用数据备份”功能，为业内独家首发。

介绍称，“应用数据备份”功能可支持含文字、照片视频、文件资料在内微信聊天记录全量备份，并且一键恢复指定备份记录。

除了上述这些产品，华为还在发布会中带来了全能充磁吸移动电源、无线鼠标星闪版 / 第二代、全屋智能的多款新品.

为了方便大家能更清晰地了解华为新品的参数和价格，IT之家特意制作了一图知，一图立懂华为夏季全场景新品发布会：

这些海量新品中，不知是否有深得你心的产品？欢迎大家来评论区说说看法哈。

2024 华为夏季全场景新品发布会专题

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