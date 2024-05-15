华为 Vision 智慧屏 4 新品发布：支持灵犀指向遥控、4K 超级投屏

IT之家 5 月 15 日消息，5 月 15 日，预售许久的华为 Vision 智慧屏 4 新品，在华为夏季全场景新品发布会上正式发布。

据官方介绍，华为 Vision 智慧屏对标线上消费者，定位年轻化，致力于丰富年轻消费者的个人生活及家庭生活体验，有优异鲜明的智慧能力。

华为 Vision 智慧屏 4 是 5000 档位首款搭载华为灵犀指向遥控的智慧屏，通过 UWB 技术，一指即控，遥控器指哪点哪如同激光笔，实现精准隔空触控，滑动拖拽操作如同玩手机，还原手机操控习惯。

同时，在灵犀指向遥控的加持下，百万移动应用在大屏能直接流畅运行，无需安装、联网，扫码即连，不占用存储空间。

华为 Vision 智慧屏 4 支持 4K 超级投屏，一碰即可投屏，支持无网络投屏，投屏方式达 8 种，PC、平板也能投屏。

华为 Vision 智慧屏 4 支持 AI 超感摄像头，通过 AI 超感摄像头配合 AI 视觉芯片，可实现儿童坐姿识别和距离提醒、畅联视频通话人像追踪等智慧功能；同时，搭载了鸿鹄 AI 精晰超分技术，不仅让纹理发丝等细节高清毕现，更可将低帧率视频智能补偿至 120 帧。

华为 Vision 智慧屏 4 拥有 1.5 毫米超窄边框屏幕，屏占比高达 98%，支持 240Hz 鸿鹄画质。此外，华为 Vision 智慧屏 4 的遥控器支持自动发声，对智慧屏说“小艺小艺，我的遥控器呢”，遥控器可自动发出响声。

核心配置以上，采用四核 A73 处理器，4GB + 32GB 存储组合，屏幕覆盖 92% DCI-P3 色域、亮度 300-400 尼特。

华为 Vision 智慧屏 4 提供 65、75、86 英寸三种尺寸，售价分别为 5499 元、6999 元、9999 元，预售到手价分别为 4999 元、6499 元、8999 元。

除了华为 Vision 智慧屏 4 之外，同步上线的还有华为 Vision 智慧屏 4 SE 新品，提供 55、65、75 英寸三种尺寸，该款智慧屏采用 2GB + 32GB 存储组合，屏幕覆盖 100% BT.709 色域、亮度 200-300 尼特。

华为 Vision 智慧屏 4 SE 搭载 AI 摄像头，支持 4K 超级投屏、4K 超高清全面屏设计，支持双 120Hz 流畅护眼，预售到手价分别为 2499 元、2999 元、3999 元。

2024 华为夏季全场景新品发布会专题

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