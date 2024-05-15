宏碁发布非凡 Go 14 英寸轻薄本：标压 i5-12450H / 16+512GB，预售 2999 元

IT之家 5 月 15 日消息，宏碁近日上架了一款笔记本新品 —— 非凡 Go 14 英寸酷睿高性能轻薄本，其屏幕规格为 14 英寸 1920×1200，提供标压 i5-12450H+16GB+512GB 一款配置，预售价为 2999 元。

IT之家汇总该笔记本大致信息如下：

该笔记本配有 14 英寸 IPS 雾面屏，具备 170° 广视角和 16:10 的比例，支持防眩光。内存及存储方面，其标配 16GB LPDDR5 4800MHz 内存，标配 PCIE Gen4 固态硬盘，且具备两个 M.2 插槽（出货时预留一个）以便后续的扩展升级。

该笔记本重量为 1.49kg，厚度为 17.9mm，支持 180° 开合，机身采用双热管双风扇散热系统，尾部也配备了大尺寸出风口。此外，其标配三档亮度可调的背光键盘和大尺寸触控板，通过 Fn+F 的组合键可完成静音、均衡、性能三种模式自由切换；配备 1920×1080 摄像头，拥有硬件级防窥开关（手指拨动即可开关摄像头）；内置 Wi-Fi 6 规格无线网卡，支持蓝牙 5.2。

电池方面，其配备了 58Wh 电池，续航时间 9.5 小时，标配 100W 氮化镓电源适配器；接口方面，其配备 3.5mm 音频接口、RJ45 接口、MiscoSD 卡槽、HDMI、全功能 Type-C 接口各一个，USB 3.2 Gen1 接口共三个。

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