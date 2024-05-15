三星 Galaxy S24 FE 手机即将到来？测试版固件现身官方服务器

IT之家 5 月 15 日消息，越来越多的迹象表明三星正在开发新款的 Fan Edition 系列智能手机。近日，爆料人士 @tarunvats33 称在三星服务器上发现了疑似 Galaxy S24 FE 的 One UI 测试版固件。

Galaxy S23 FE

该固件透露国际版 Galaxy S24 FE 的型号为 SM-S721B，同时表明三星正在为其开发 One UI 系统。此前，类似型号的 SM-F721U 设备曾出现在英国运营商 EE 的数据库中，但该型号中的“U”通常代表美国版本，出现在英国运营商数据库的原因尚不明确。

IT之家注意到，三星将于 7 月举办下一场大型 Unpacked 发布会，但届时发布的焦点预计将放在即将推出的可折叠手机 Galaxy Z Flip 6 和 Galaxy Z Fold 6 上面。因此，尚未发布的 Galaxy S24 FE 可能不会出现在这次在巴黎举行的发布会上。

参考去年 Galaxy S23 FE 的发布节奏，三星或许将继续沿用每年发布一次 Fan Edition 系列手机的策略。如果延续该惯例，那么 Galaxy S24 FE 有望在今年 10 月份亮相。

目前有关 Galaxy S24 FE 的其他细节信息尚少，但供应链消息透露，三星已在与相关厂商商讨零部件供应事宜。一个值得关注的焦点是即将搭载的芯片。三星去年并没有发布 Exynos 2300 处理器，而 S24 FE 直接使用与旗舰款 Galaxy S24 系列相同的 Exynos 2400 处理器的可能性较低。因此，S24 FE 更有可能采用骁龙 8 Gen 2 处理器，但目前一切尚未得到官方确认。

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