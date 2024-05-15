小米智能门锁 2 指静脉版今日开售：AI 指静脉识别 / 1 年续航，到手 1299 元

IT之家 5 月 15 日消息，据小米智能生态官微，小米智能门锁 2 指静脉版已经于今日正式开售，建议零售价为 1499 元，平台显示到手 1299 元。顾名思义，该产品将主打指静脉识别技术，官方称指纹磨损、蜕皮、湿指均可识别。

该门锁支持 AI 指静脉识别，号称可以通过 AI 自学习完成持续成长、越用越好用。其他配置方面，其基本与首发价 1299 元的普通版保持一致，采用新一代降噪全自动锁体、直插式 C 级锁芯，支持多重降噪设计，支持指纹、密码、NFC、蓝牙等 10 种开锁方式，还有 6 重安全系统（通讯、结构、电子、开锁、告警、存储），多项安全技术、4 种密码形式（固定密码、周期密码、一次性密码、虚位密码）。

该门锁还支持识别自动开锁、关门自动上锁等功能，用户无需担心出门忘记锁门。

此外，它还支持 WiFi + 蓝牙双重协议，支持小米澎湃智联，支持米家 App 远程查看，支持电子门铃，有着 35 个联动场景触发条件，可实现一年续航，提供 3 年保修。

IT之家附小米智能门锁系列产品参数信息对比如下（左为小米智能门锁 2 指静脉版）：

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