育碧日本背景游戏新作《刺客信条：影》 11 月 15 日发售，PC 国区 348 元起

IT之家 5 月 16 日消息，《刺客信条：影》将于 11 月 15 日发售，登陆 Xbox Series X|S / PS5 / Mac / PC（Ubisoft Connect）平台，PC 版国区标准版售价 348 元、黄金版售价 548 元、终极版售价 648 元。

此外，育碧今日还公布了这款游戏全球首支 CGI 预告，向大家介绍了游戏内容，首部实机试玩短片将于 6 月公布。本作延续了双主角设定，讲述了来自伊贺国老练忍者刺客奈绪江，以及传奇武士弥助二人交织的故事。

公元 1467 年，战争的火焰在日本开始蔓延。至此，长达 100 多年的日本战国时代正式拉开序幕。接连的战乱导致群雄并起，祸乱不断，直至一道黑影划破长夜，黎明的曙光终于照耀大地，人们也迎来久违的光明……

这款游戏目前已经开启预购，预购即可获得额外任务“忠犬伸冤”。

黄金版售价 548 元，含基础游戏、游戏季票 (IT之家注：包含额外可解锁内容，以及 2 个即将推出的扩展内容)、提前 3 天游玩特权。

终极版售价 648 元，包含基础游戏、游戏季票、终极组合包以及提前 3 天游玩特权，还提供赤龙角色组合包 (奈绪江和弥助的服装、武器、饰品和坐骑)、赤龙藏身处组合包、5 个技能点以及拍照模式的红黑滤镜。

《刺客教条：影》将带玩家穿越时空来到 16 世纪的日本。当时的日本正迈向残酷无情的统一之路，随着新联盟的出现和恶意外国势力的介入，社会动盪日益加剧。玩家将体验精通忍术的伊贺刺客奈绪江以及历史传说中的强大武士弥助之间错综复杂的故事。玩家也将探索他们的个人故事，结识关键的历史人物，并在开创日本新时代的过程中塑造二人共同命运。

两名角色皆有各自的进展路线、技能、武器选项和属性，包括奈绪江的潜行技能、弥助的战斗能力，玩家都有很多方式去达成目标。化身为奈绪江的玩家将可以体验到更上层楼的潜入机制，利用光线、噪音、阴影和不断变化的环境来避免被敌人发现。化身为弥助的玩家则能残酷精准地应付更多敌人。

在《刺客教条：影》里，玩家将探索辽阔的开放世界，并体验会随着天候和季节而改变的丰富景致。在最新 Anvil 引擎和新世代主机的强大性能加持下，从壮观的城下町和繁华的港口，到宁静的神社和田园风光，封建时代的日本将栩栩如生地展现在玩家面前。

在这个动荡不安的时期里，情报不但至关重要，更是焕然一新的探索机制的核心。玩家将建立自己的间谍网络，揭示新区域并追猎目标。玩家也可以招募拥有高度专业技能和能力的盟友在任务中提供协助。玩家还可为自己打造可自定义的藏身处来强化网络并训练新成员。从基地建设和布局到各种装饰和配件，玩家将能打造独一无二的家园。

终极版售价 648 元，包含基础游戏、游戏季票、终极组合包以及提前 3 天游玩特权。终极组合包包含赤龙角色组合包 (奈绪江和弥助的服装、武器、饰品和坐骑)、赤龙藏身处组合包、5 个技能点以及拍照模式的红黑滤镜。

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