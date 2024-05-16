SCHENKER 推出 2024 款 VIA 14 Pro 笔记本：R7-8845HS + 32GB + 500GB 售 1099 欧元

IT之家 5 月 16 日消息，SCHENKER 今天在海外推出了 2024 款 VIA 14 Pro 笔记本，这款笔记本主打“R7-8845HS 处理器”，32GB RAM + 500GB 存储空间款售 1099 欧元（IT之家备注：当前约 8605 元人民币）。

据介绍，这款笔记本配备 8 核心 16 线程 AMD 锐龙 7 8845HS 处理器，搭载 780M 核心显卡，搭载 32GB LPDDR5X-6400MHz RAM 及 500GB M.2 2280 PCIe 4.0 SSD，功耗至高 54W，配备双风扇 + 双出风口。

屏幕方面，这款笔记本配备 14 英寸 2880x1800 分辨率 120Hz LTPS-IPS 面板，亮度 400 尼特，覆盖 100% sRGB 色域。

此外，这款笔记本支持 Wi-Fi 6E 及蓝牙 5.0，内置 60Wh 电池，至高可播放 11 小时视频；配备 2 个 USB-C 3.2 Gen 2 接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 HDMI 2 接口、1 个 3.5mm 音频接口、1 个 microUSB 读卡器。

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