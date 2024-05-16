群联推出企业级 SSD 品牌 PASCARI，同步发布 X200 系列 PCIe Gen5 固态硬盘

IT之家 5 月 16 日消息，群联电子昨日发布其企业级固态硬盘品牌 PASCARI，并同步推出了 PCIe Gen5x4 规格的 X200 系列固态硬盘。

作为一家传统第三方主控企业和消费级固态硬盘模组厂，群联近年以来不断拓展业务，除 PCIe Gen5 信号芯片外，另一大着力点就是企业级固态硬盘市场。

群联此前就与希捷携手开发了 X1 固态硬盘平台，被用于希捷雷霆 5x50 企业级固态硬盘上。

群联表示，PASCARI 是 Performance（效能）AI（人工智能）Security（安全性）Capacity（容量）Acceleration（加速）Reliability（可靠性）Innovation（创新）的首字母简写。

该品牌旨在通过现有和定制方案“让客户可以更轻松地获得具备卓越性能的企业级 SSD”。

群联此次推出的 X200 固态硬盘属于瞄准旗舰效能的 X 系列，包含 U.2 和 E3.S PCIe 两种物理规格，支持双端口，有 1DWPD 和 3DWPD 两种写入耐久性版本，整体容量覆盖 1.6TB 至 30.72TB。

X200 系列固态硬盘顺序读取至高 14.8GB/s，顺序写入至高 8.7GB/s，随机读取至高 3000K IOPS，随机写入至高 900K IOPS。

除 X 系列外，群联 PASCARI 品牌还包括：

AI 系列：用于IT之家此前报道过的 aiDAPTIV+ AI 训练方案；

数据中心 D 系列：采用紧凑型的 M.2 2280/22110 或 E1.S 规格，适合数据密集型环境；

SATA S 系列：2.5 英寸 SATA 规格固态硬盘，容量至大 15.36TB；

引导驱动器 B 系列：U.2 或 E1.S 规格，旨在为数据中心提供平衡多方面参数的启动盘。

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