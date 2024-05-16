“调侃苹果小能手”上线，三星推出新视频：创意是压不垮的

IT之家 5 月 16 日消息，苹果的《Crush》宣传视频翻车之后，“调侃小能手”三星迅速抓住这个热点，近期制作推出了名为《creativity cannot be crushed》（创意是无法被压垮的）宣传视频。

苹果公司为了宣传最新推出的 iPad Pro 推出了《Crush》视频，主要是通过液压机将乐器、颜料、书籍、相机镜头等物品压碎，然后露出一台 iPad Pro。

这则广告在推出之后遭到了很多负面评价，不少文艺界人士认为苹果的这段视频是打压传统文化，并引申解读为科技公司“压榨”创意者和艺术家，以及 AI 和技术的进步让人放弃传统的创意方式等等。

三星公司紧跟热点，在画面中一位音乐家穿过苹果液压机的残骸，拿起一把部分被毁的吉他。画架上摆放着一台 Galaxy Tab S9 Ultra，上面写着音符，音乐家也跟着弹奏起来。

在广告的结尾，三星表示“创造力是压不垮的”。在 Twitter / X 上的标题中，该公司表示“永远不会粉碎创造力”。IT之家附上视频如下：

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