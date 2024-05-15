苹果宣布推出全新辅助功能，包括眼动追踪、音乐触觉、人声快捷键

IT之家 5 月 15 日消息，IT之家从苹果官网获悉，苹果今日宣布将于今年晚些时候推出全新的辅助功能，包括眼动追踪，可以帮助残障用户通过眼动来使用 iPad 或 iPhone。

此外，音乐触觉将为听觉受损用户提供在 iPhone 中使用触感引擎体验音乐的全新方式；人声快捷键让用户可以通过自定义声音来执行任务；当在移动的车辆中使用 iPhone 或 iPad 时，车辆运动提示（Vehicle Motion Cues）有助于减缓晕车；visionOS 将提供更多的无障碍功能。

预计上述新功能将在 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS 15 等更新中提供，但苹果并没有明确这样表述。

IT之家附苹果官网介绍如下：

眼动追踪登陆 iPad 和 iPhone

由人工智能支持的眼动追踪为用户提供了只需双眼即可使用 iPad 和 iPhone 的内置选项。眼动追踪是专为残障用户设计的功能，只需几秒钟即可设置和校准前置摄像头，并通过设备端机器学习功能，将设置和控制此功能的所有数据安全地保存在设备端，不与 Apple 共享。眼动追踪可在 iPadOS 和 iOS 应用程序中运行，不需要额外的硬件或配件。通过眼动追踪，用户可以浏览应用程序的元素，并使用停留控制来激活每个元素，仅通过眼睛访问其他功能，如物理按钮、滑动和其他手势。

音乐触觉令更多人体验音乐

音乐触觉是让听力受损用户在 iPhone 上体验音乐的一种全新方式。打开此辅助功能后，iPhone 中的触感引擎会随着音乐播放而体现轻拍、织体和微妙振动。音乐触觉功能适用于 Apple Music 中的数百万首歌曲，并将作为 API 提供给开发者，使更多用户能够体验他们 App 中的音乐。

更多语音新功能

iPhone 和 iPad 用户可以通过人声快捷键，为 Siri 添加自定义话语，从而启动快捷方式并完成复杂任务。另一个新功能，倾听非典型语音（Listen for Atypical Speech），提供了增强语音识别范围的选项。倾听非典型语音功能使用设备端机器学习来识别用户的语音模式。这些功能专为因脑性麻痹、肌萎缩侧索硬化症（ALS）或中风等而影响语言功能的用户设计，基于 iOS 17 中引入的功能，为无法言语或面临言语能力风险的用户提供了新的个性化和控制功能。

在 iPhone 15 Pro 上，屏幕上显示“设置人声快捷键”，并提示用户选择一个动作并录制一个短语，教会 iPhone 识别他们的声音。

在 iPhone 15 Pro 上，屏幕上显示“最后一次说‘圆环’”，并提示用户通过重复三次来教会 iPhone 识别这个短语。

在 iPhone 15 Pro 上，用户收到了来自人声快捷键的提醒，内容是“打开活动圆环”。

车辆运动提示有助于减缓晕车

车辆运动提示是一项适用于 iPhone 和 iPad 的全新功能，可帮助乘车用户减少晕车。研究表明，晕车通常是由于人们所见与实际感受间的感官冲突引起的，这可能会导致一些用户在乘坐行驶中的车辆时无法舒适地使用 iPhone 或 iPad。车辆运动提示会在屏幕边缘显示动画点，代表车辆运动的变化，以帮助减少感官冲突，同时不干扰主要显示内容。使用 iPhone 和 iPad 的内置传感器，车辆运动提示可以识别用户是否在移动的车辆中，并给出相应的回馈。该功能可以在 iPhone 上设置为自动显示，也可以在控制中心中打开和关闭。暂停播放视频 iPhone 15 Pro 上的车辆运动提示车辆运动提示是一项适用于 iPhone 和 iPad 的全新功能，可帮助行驶车辆中的乘客减少晕车。

CarPlay 语音控制和更多辅助功能更新

CarPlay 即将推出的辅助功能包括语音控制、色彩过滤和声音识别。通过语音控制，用户仅用声音即可使用 CarPlay 和操控 app。通过声音识别，听力受损的驾驶员或乘客可以打开警报功能，收到汽车喇叭和警报声的通知。色彩过滤器让色盲用户更轻易地使用 CarPlay 界面，还提供了粗体文本和大号文本等其他视觉辅助功能。

visionOS 即将推出的辅助功能

今年，visionOS 推出的辅助功能包括全系统的实时字幕，帮助包括听力受损用户在内的所有用户实时理解交谈和 App 音频中的对话内容。有了 visionOS 中 FaceTime 的实时字幕功能，更多用户可以使用自己的 Persona 轻松联系和协作，享受独特的体验。Apple Vision Pro 将在 Apple 的沉浸式视频中增加使用窗口栏移动字幕的功能，同时还支持其它 Made for iPhone (MFi) 的助听设备和耳蜗听觉处理器。视觉辅助功能的更新将包括添加“减少透明度”、“智能反转”和“减弱闪烁灯光”功能，以便低视力或希望避免强光和频繁闪烁的用户使用。

visionOS 将提供实时字幕，使听力受损的用户可以跟随实时对话和 App 中的音频。这些功能同 Apple Vision Pro 已有的数十种辅助功能一起，提供了灵活的输入系统和为广大用户群体设计的直观界面。旁白、缩放、色彩滤镜等功能可以为视力受损用户提供使用空间计算的能力，而引导式访问等功能则可支持认知障碍者使用。用户可以通过眼睛、手或声音的任意组合来控制 Vision Pro，辅助功能中还包括开关控制、声音操作和停留控制，这些功能也可以帮助到残障人士。

其他更新

对于视力受损的用户， 旁白 将加入新的语音、灵活的音量转子、自定义音量控制以及在 Mac 上自定旁白键盘快捷键的功能。

放大器 将提供新的阅读模式，并通过操作按钮轻松启动检测模式。

盲文用户可以用新的方式来启动和保持 盲文屏幕输入 ，提升控制和文本编辑速度；盲文屏幕输入现支持日语；支持使用 盲文键盘 输入多行盲文，以及选择不同的输入和输出方式。

对于低视力用户， 悬停输入 将放大在文本框中输入的文字，并以用户首选的字体和颜色显示。

对于有失去言语能力风险的用户， 个人声音 将推出普通话版本。发音或阅读完整句子有困难的用户现可使用缩短的句子来创建个人声音。

对于言语障碍的用户， 实时语音 将包括分类以及与 实时字幕 同时兼容的功能。

对于残障用户， 虚拟触控板 的辅助触控功能可让用户将屏幕上的一个小区域作为可调整大小的触控板，从而控制设备。

切换控制 现在能让 iPhone 和 iPad 的摄像头识别手指点击手势，以此作为开关。

语音控制将支持自定义词汇和复杂单词。

在 iPhone 15 Pro 上展示放大器中的新阅读模式。

在 iPhone 15 Pro 上展示的悬停输入体验。

在 Mac 上以普通话显示的个人声音体验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。