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首页 > iPad之家>iPad新闻

CIRP：40% 苹果 iPad 用户换机周期长达 3 年甚至或更久

2024/5/16 6:48:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 Tu者浪仙兔八哥的窝窝摇摇树枝Alexanderiokkkkkkkkkayd 的线索投递！

IT之家 5 月 16 日消息，在 2024 款苹果 iPad Pro 和 Air 发布后，CIRP 也发布了一份新的调查报告，揭示了苹果用户的换机周期。

iPhone 用户一样，iPad 用户的换机周期也在逐年增加。CIRP 数据显示，占比最高的 iPad 用户 (40%) 平均会“持有 3 年或更长时间”，这一数据相比 2023 年提高了 4%，比 2022 年高了 12%。

此外，iPad 换机周期在 2-3 年间的用户占比增加到了 25%，比 2023 年和 2022 年增加 2%；而在 1-2 年或少于 1 年的用户则分别降至 25% 和 10%。

CIRP 强调，对于平板电脑而言，用户通常会一直用到坏，或者电池报废，亦或者存储空间用尽。那么，各位小伙伴是如何看待这一数据的呢？还有你认为通常一款 iPad 能用多长时间？欢迎在IT之家下方评论中给出您的看法！

参考资料：

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关键词：苹果ipad

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