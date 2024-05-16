苹果修复 App Store 捆绑计费 BUG：导致开发者几个月倒亏数千美元

IT之家 5 月 16 日消息，苹果公司近日修复了存在于 App Store 应用商城的错误，用户购买捆绑应用的时候苹果收取两次退款费用，导致开发者过去几个月时间里，倒亏了数千美元。

开发者杰夫・约翰逊（Jeff Johnson）今年 2 月发现，每售出 StopTheMadness Pro 应用捆绑包，苹果都会向开发者收取费用，而不是支付收益。

约翰逊希望通过捆绑的方式销售新应用，为现有的 StopTheMadness 应用程序用户提供一种简单的升级方式。

IT之家简要介绍下这个 BUG：新版应用程序的价格为 14.99 美元，而旧版应用程序的价格有所不同，但通常在 9.99 美元左右，因此最终的捆绑价格为 5 美元左右。

对于捆绑包中已拥有的应用程序，苹果只向用户收取捆绑包价格与现有购买金额之间的差价，也就是 5 美元。

不过对于开发者来说，苹果 App Store 的机制是先退掉之前的旧版应用，然后购买捆绑包，而开发者获得的费用仅仅只是 5 美元差价部分，导致他每售出一个捆绑应用就欠苹果公司大约 5 美元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。