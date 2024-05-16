游戏《星空》获 1.11.36 版本更新：重新设计小地图、飞船支持定制装饰

IT之家 5 月 16 日消息，游戏《星空》今日获推 1.11.36 版更新，该更新重新设计了小地图、追加极端难度选项、飞船装饰模式、新游戏＋、新的显示设置，同时修复了不少 Bug。

据介绍，本次更新最大变更点就是全新小地图，如今玩家打开地图就可以看到详细的城市布局和可探索区域，其中包括潜在兴趣点、已经探索过的快速旅行区域、船舶着陆位置等标记。

此外，本次更新引入飞船装饰模式功能允许玩家定制飞船内部，宇宙飞船的内部现在以“模块化形式”拆开，玩家可以按照自己的喜好随意组合飞船内部陈设。

IT之家附游戏具体更新内容如下：

全新小地图

新的游戏选项，可完全自定义游戏难度

为飞船内部添加了飞船装饰模式

新增库存导航菜单

增加了进入统一体后更改特质和外观的功能

在设置中添加了对话摄像头切换功能

为 Xbox Series X 主机添加了显示设置，可选择视觉模式或性能模式，Xbox Series X 支持 60 帧

官方同时承诺“不会放慢对于游戏的更新脚步”，未来本作将推出更多特性，包括可以更快速度探索行星的陆地载具、官方模组支持，还将迎来大型 DLC “Shattered Space”。

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