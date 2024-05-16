华硕推出 TUF Gaming TR120 ARGB 机箱散热风扇，28mm 加厚设计

IT之家 5 月 16 日消息，华硕近日推出新一代的 TUF Gaming 产品线机箱散热风扇 TR120 ARGB 系列，可选黑白双色。

TR120 ARGB 风扇选择了近来逐渐增多的 12028 规格。相较采用标准 12025 的上代产品 TF120 侠光（TF120 ARGB）风扇，TR120 ARGB 额外的 3mm 厚度为其散热能力提升打下物理基础。

该系列风扇沿用了前代产品上的双层 LED 设计，每颗风扇拥有 16 个 ARGB 灯珠，侧面也包含半透明透光区域。

华硕 TUF Gaming TR120 ARGB 系列风扇包含标准和反叶两种版本，适配各种机箱散热环境需求。

IT之家整理具体参数如下：

标准版本：最大转速 2000 RPM，最大风量 77.4 CFM，最大静压 3.3 mmH 2 O，最大噪声 29 db (A)；

反叶版本：最大转速 2000 RPM，最大风量 76.3 CFM，最大静压 2.75 mmH 2 O，最大噪声 29 db (A)。

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