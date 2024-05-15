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华硕推出 OLED 便携屏 MQ16AHE，FHD 分辨率 100% DCI-P3 色域

2024/5/15 10:03:05 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 5 月 15 日消息，华硕近日推出了 ZenScreen OLED MQ16AHE，为其 ZenScreen 便携屏系列增添一款 OLED 面板型号。

水平放置

IT之家整理该便携屏规格如下：

MQ16AHE 外框尺寸 16 英寸，搭载了一块 15.6 英寸的 1920x1080 分辨率 60Hz OLED 屏幕，本体厚 5mm，重 720g，此外还包含一个可拆卸的 360° 支架。

该便携显示器搭载的 OLED 显示屏亮度达 400nits，支持 10bit 色深，色域覆盖 100% DCI-P3，拥有 HDR-10 认证，其对比度典型值为 100000:1，HDR 模式下对比度最大值为 1000000:1，适合创意工作。

垂直放置

接口方面，ZenScreen OLED MQ16AHE 搭载了 1 个 mini-HDMI 端口，1 个全功能 USB Type-C 接口和 1 个供电用 USB Type-C 接口。

华硕为该便携显示器配置的可拆卸 360° 支架支持多种放置模式，包括水平、垂直、挂置等。

多种放置模式

此外，MQ16AHE 还通过了莱茵 TÜV 无闪烁和硬件低蓝光认证。

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关键词：华硕便携显示器显示器便携屏

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