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小米 AI 大模型 MiLM 正式通过备案，将逐步应用于汽车 / 手机 / 智能家居等产品

2024/5/16 10:21:36 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 西窗旧事航空先生 的线索投递！

IT之家 5 月 16 日消息，据“小米公司”官方微博，今天小米大语言模型 MiLM 正式通过大模型备案，相关模型据称将逐步应用于小米汽车、手机、智能家居等产品中，后续“将面向更多用户开放体验”。

小米公司 MiLM 大模型在去年 8 月首度现身 C-Eval、CMMLU 大模型评测榜单，当时这款模型在 C-Eval 总榜单排名第 10、同参数量级排名第 1。

IT之家根据 GitHub 项目页给出的信息得知，MiLM-6B 是由小米公司开发的一个大规模预训练语言模型，参数规模达 64 亿。

▲ 图源 MiLM-6B 的 GitHub 页面

而根据 C-Eval 给出的信息，MiLM-6B 模型在具体各科目成绩上，在 STEM（科学、技术、工程和数学教育）全部 20 个科目中，计量师、物理、化学、生物等多个项目获得了较高的准确率。

▲ 图源 C-Eval

据悉，MiLM-6B 模型目前已经在大多数文科科目中表现出了相对良好的准确度，不过在“法学、数学、编程、概率论、离散数学”等涉及“抽象思维”的科目中，还有一定进步空间。

在 10 个“社会科学”测试科目中，除“教育学和地理”外，该模型在其他 8 个科目中都获得了较为理想的准确率。在人文科学的 11 个科目中，MiLM-6B 则在“历史与法律”基础上有着不错的准确率表现。

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关键词：小米MiLMAI 模型

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