智己 L6 车型上市 48 小时锁单突破 6000 台：标配后轮转向，19.99 万元起

IT之家 5 月 16 日消息，智己汽车今日宣布，智己 L6 车型上市 48 小时锁单突破 6000 台。该车于 5 月 13 日晚发布，标配灵蜥数字底盘 + 四轮转向 + 激光雷达，首发价 19.99 万元起。

IT之家附各版本售价：

L6 Max 标准版：650km / 400V / 零百 5.6 秒，21.99 万元（上市权益价 19.99 万元）

L6 Max 长续航版：710km / 800V / 零百 4.6 秒，25.99 万元（上市权益价 23.99 万元）

L6 Max 超长续航版：850km / 准 900V / 零百 4.6 秒，27.59 万元（上市权益价 25.59 万元）

L6 Max 超强性能版：780km / 四驱 / 准 900V / 零百 2.74 秒，30.59 万元（上市权益价 28.59 万元）

L6 Max 光年版：超 1000km / 四驱 / 准 900V，34.59 万元（上市权益价 32.59 万元）

据介绍，智己 L6 新车长 4931mm，宽 1960mm，高 1474mm，轴距为 2950mm；提供伦勃朗灰、费迪南粉、西斯莱黄、阿瑞斯黑、雅典娜白、拉斐尔茶 7 种配色，以及一款合作限定色“尼维斯蓝”。

座舱方面，新车搭载 26.3 英寸三连屏以及纵向 10.5 英寸控制屏，提供半幅 / 全幅方向盘两种选择，智己 L6 全系搭载英伟达 Orin X + 高通 8295P 芯片、激光雷达。

新车还配有业内首个准 900V 超快充固态电池 ——“光年”固态电池（非标配），实现了以（与其他电池）几乎相同的重量，拥有超出 30% 的电量，第一代光年固态电池采用纳米尺度固态电解质包裹超高镍正极和新一代高比能硅碳负极，拥有 1000 公里 CLTC 续航（四驱车型）。





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