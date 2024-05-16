爱国者推出星璨大岚 270° 海景房机箱，支持 ATX 背插主板

IT之家 5 月 16 日消息，爱国者近日推出了一款支持 ATX 背插主板的 270° 海景房机箱星璨大岚。该机箱可选黑白双色，均定价 499 元。

作为此前推出的星璨岚机箱的更大版本，星璨大岚延续了本系列的设计元素（如左侧面的竖向网孔），并在整体上进一步优化了散热性能。

该机箱在电源仓右侧面后部添加了一片网孔区域，有助于电源仓空气交换，并提升了电源仓上方风扇位的进出风能力。

此外，星璨大岚在主板后方的背线空间新增了对开翻门支架板，可用于遮挡线材，也提供了 2 个 2.5 英寸硬盘位和 2 个 3.5/2.5 英寸兼容硬盘位。

该机箱 PCIe 插槽面板采用可拆卸设计，支持显卡竖装（不附赠 PCIe 延长线）。

IO 部分，爱国者为星璨大岚配备了 1 个 10G USB Type-C 接口、2 个 5G Type-A 接口和 1 个 3.5mm 二合一音频接口。

星璨大岚机箱兼容 185mm 高 CPU 散热器和 400mm 长显卡，足以应对高端硬件需求。除支架板外，电源仓部分还提供了 1 个 3.5/2.5 英寸兼容硬盘拓展位。

该机箱提供了 10 个风扇位，IT之家整理如下：

顶盖：支持安装 3 颗 120mm 风扇或 2 颗 140mm 风扇，兼容 360/280 冷排；

主板右侧：支持安装 3 颗 120mm 风扇，兼容 360 冷排；

后板：支持安装 1 颗 120mm 风扇；

电源仓上方：支持安装 3 颗 120mm 风扇。

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