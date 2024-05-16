消息称理想汽车开启人员优化，比例超 18%

IT之家 5 月 16 日消息，据 21 世纪经济报道，从多位独立信源处获悉，五一假期之后，理想内部正在进行新一轮全公司的人员优化，整体优化比例超过 18%。2023 年财报显示，理想汽车近 3.16 万人，按照优化比例来计算，这轮优化涉及超过 5600 人。

IT之家注意到，3 月 21 日，理想汽车 CEO 李想发布全员信，复盘公司 3 月问题的本质原因和解决方案，表示“我们从上至下过于关注销量和竞争，让欲望超越了价值，让我们原本最擅长的用户价值和经营效率显著下降。对于欲望的追求，让我们变成了自己讨厌的人。”

4 月 3 日，理想汽车发布全员公告，宣布开启矩阵型组织 2.0 升级，同时进行多个部门组织架构调整。

最新报道称，此次优化较多的部门是招聘部、销售服务运营部和智能驾驶部门等。具体而言，销售服务运营部门优化超过 400 人，招聘部会从原来的 200 多人缩减至 40-50 人，智驾团队会缩减至 1000 人以内。

知情人士称，4 月底，管理层通过了最终的裁员名单，这轮裁员优化正式启动于 5 月第一周，大部分会在 5 月底前结束，对优化员工实行 N+1 赔偿。理想汽车希望在 6 月 15 日员工股票解禁之前完成大部分的人员优化计划，这样一来可以节省一部分为员工进行股票兑现的成本。

今年 4 月，网上传出有理想汽车员工透露公司的状态，理想汽车则表示网传裁员及预算大幅缩减均不属实。

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