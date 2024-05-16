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酷凛 ID-COOLING 推出霜界 240/360 一体水冷散热器，239/279 元

2024/5/16 15:38:09 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 5 月 16 日消息，酷凛 ID-COOLING 近日推出霜界 240/360 一体式水冷散热器，采用黑色无光低调设计，分别定价 239/279 元。

霜界 240 水冷

IT之家整理霜界 240/360 散热器规格如下：

酷凛宣称这两款水冷散热器搭载“自研新 V7 水泵”，采用三相六极马达和改进的铜底方案，缩短了水流路径，相较上代水泵进一步提升解热能力。

霜界 240/360 散热器的水泵为定速 2800 RPM 设计，噪声 28 db (A)。

两款一体式水冷散热器采用 27mm 厚冷排，12 条微水道设计，冷排内部水道、鳍片增高 5mm。

霜界 240/360 一体式水冷散热器采用 TF-12025-PRO 无光风扇，该风扇转速区间 500~1800 RPM，最大风量 82.5 CFM，最大风压 2.55 mmH2O，最大噪声 35.2 db (A)。

具体解热能力上，酷凛宣称霜界 240“稳压 i7-14700K”，霜界 360“稳压 i9-14900K”。

安装后照片。

两款散热器兼容英特尔 LGA 1200 / 1700 和 AMD AM4 / AM5 平台，标配 FROST X45 导热膏 (硅脂)，酷凛 ID-COOLING 为其提供 3 年质保和漏液包赔

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