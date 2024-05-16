树莓派累计已售出超六千万片，2023 年七成销量来自工业与嵌入式领域

IT之家 5 月 16 日消息，树莓派公司昨日向伦敦证券交易所递交上市文件，计划在该交易所主板市场进行 IPO。

此前英国《星期日泰晤士报》报道称树莓派公司最早于本月中旬正式上市，估值可能高达 5 亿英镑（IT之家备注：当前约 45.6 亿元人民币）。

上市文件披露，树莓派公司自 2012 年来，已售出超 6000 万片 Raspberry Pi 单板计算机和计算模块。而在去年，该公司实现了 740 万片的销售规模。

目前来看，工业与嵌入式应用已超越发烧友和教育领域，成为树莓派的第一大市场：树莓派公司 2023 年单位销售额的 72% 来自工业与嵌入式部分，发烧友和教育部分仅占到 28%。

树莓派公司在文件中称，这主要是因为社区爱好者（尤其是工程人员）将 Raspberry Pi 带入了工作之中。

树莓派公司 2023 年实现 2.658 亿美元（当前约 19.19 亿元人民币）销售额，毛利润 6595.5 万美元（当前约 4.76 亿元人民币），全年税后综合收益 3157.2 万美元（当前约 2.28 亿元人民币）。

该公司累计已向母公司树莓派基金会分红约 5000 万美元，以支持基金会的计算机技术教育和慈善活动。

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