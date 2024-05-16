12 秒骗取价值 2500 万美元的加密货币，美国两兄弟被逮捕

IT之家 5 月 16 日消息，据路透社报道，美国联邦检察官周三宣布逮捕了两名曾在麻省理工学院学习的兄弟，他们被控利用一种新型的欺诈手段窃取了价值 2500 万美元（IT之家备注：当前约 1.8 亿元人民币）的加密货币。

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现年 24 岁的安东・佩雷拉-布埃诺 (Anton Peraire-Bueno) 和 28 岁的詹姆斯・佩雷拉-布埃诺 (James Peraire-Bueno) 被控实施了这项“独创性”骗局。曼哈顿联邦检察官称，这是美国首次针对此类区块链欺诈行为提起刑事诉讼。

二人 2022 年 12 月盯上以太坊区块链三名交易员，在区块链验证程序上做文章，利用软件代码漏洞放出“诱饵”。2023 年 4 月，他们在 12 秒内“以欺诈手段获得待处理私人交易的访问权限”，以此“改变某些交易并获得受害者的加密货币”，总计价值约 2500 万美元。后来，面对其中一名受害者以及以太坊的代表，兄弟俩拒绝归还资金，还经由一些空壳公司洗钱，隐藏非法所得。

陪审团对其做出了串谋电信欺诈、电信欺诈和串谋洗钱的指控。安东・佩雷拉-布埃诺在波士顿被捕，詹姆斯・佩雷拉-布埃诺在纽约被捕。

据检察官称，这两兄弟都曾在位于马萨诸塞州剑桥市的麻省理工学院学习过计算机科学和数学，在那里他们获得了实施欺诈所需的技能和知识。

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