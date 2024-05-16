OPPO Reno 12 系列手机正面形象公布：等深微曲屏、防误触算法加持

IT之家 5 月 16 日消息，OPPO 今日发布了旗下 Reno 12 系列手机正面形象渲染图，并官宣该系列手机全系标配“四曲柔边直屏”。

从宣传图可以看到，OPPO Reno 12 系列手机的“四曲柔边直屏”与“等深微曲屏”的形态相似，手机屏幕四边均为微曲设计，正面视觉像直屏。

官方表示 Reno12 系列手机内置防误触算法，支持防误触功能；同时，手机的手感也做了优化处理，官方称“横握竖握都有好手感”。

Reno 12 系列手机整体采用小直屏设计，拥有银、紫配色，后置竖排三摄。

根据官方之前的预热信息和爆料信息来看，OPPO Reno12 将首发天玑 8250 处理器，OPPO Reno12 Pro 将首发天玑 9200 + 星速版处理器。

该系列机型全系采用等深四曲屏设计，边框控制做到“旗舰级”，并首发支持安卓平台 Live Photo 功能，号称“解决安卓端实况照片的痛点”。

IT之家整理此前关于 OPPO Reno 12 Pro 手机的爆料配置信息如下：

屏幕：6.7 英寸 1.5K 120Hz 等深四曲屏

性能：天玑 9200+ 星速版，最大 16GB+512GB

相机：前置 5000 万像素 JN5；后置 5000 万像素 IMX890 主摄 + 800 万像素 超广角 + 5000 万像素 JN5 2 倍长焦

电池：5000mAh 电池 + 80W 快充

特殊功能：首发无网蓝牙通话

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